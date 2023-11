Wow Gadget : AGI, OPPO, COMMY และ Wanbo

AGI - โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงยุคใหม่ AI818 Gen4 SSD เป็นไดรฟ์โซลิดสเตจที่ก้าวกระโดดจากเทคโนโลยี SSD Gen3 รองรับเทคโนโลยี NVMe1.4 ถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสุด 5200MB/s ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของนักเล่นเกมตัวยงและผู้ใช้ที่ใช้งานหนัก เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และความทนทาน มีแผงระบายความร้อนแบบกราฟีนล้ำสมัย รองรับตั้งแต่แล็ปท็อปขนาดกะทัดรัด ไปจนถึงคอนโซลเกมระดับไฮเอนด์ มีจำหน่ายทั้งความจุ 1TB และ 2TB ราคาราว 1,900 บาทCOMMY - หูฟัง TWS006 เอาใจสายคูล สายสตรีท ด้วยดีไซน์ความเรียบ เท่ มาพร้อมจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่การใช้งาน สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 ให้ระยะการเชื่อมต่อที่ไกลถึง 10 เมตร ที่สำคัญพลังเสียงเบสแน่นเต็มพิกัด คมชัดเสมือนอยู่ในสตูดิโอ จะฟังเพลงหรือสนทนาก็ไม่ต้องกังวลใจกับเสียงรบกวน เพราะมีระบบการตัดเสียงรบกวนขั้นเทพ ด้านความจุแบตเตอรี่ให้มาถึง 250 mAh มั่นใจใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 4 ชั่วโมง 30 นาที ราคาเพียง 550 บาทRedmi - สมาร์ทโฟนจอใหญ่ดีไซน์สวย Redmi 12 มาพร้อมขนาดความจุใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 8GB+256GB หน้าจอแสดงผลแบบ FHD+ DotDisplay ขนาด 6.79 นิ้ว อัตราการรีเฟรช AdaptiveSync 90Hz ความละเอียด 2460x1080 ได้รับการรับรอง SGS Low Blue Light ให้สายตาเมื่อยล้า โปรเซสเซอร์ MediaTek Helio G88 พร้อมหน่วยความจำความจุใหม่ขนาด 8GB+256GB มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000mAh และพอร์ตชาร์จเร็ว Type-C 18W มาพร้อมกล้อง 3 ตัว ความละเอียดสูงสุด 50 ล้านพิกเซล ราคา 5,499 บาทOPPO - เซ็ตพิเศษของสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิปรุ่นจำนวนจำกัด OPPO Find N3 Flip The Golden Life Limited Set เป็นการสานต่อความร้อนแรงผ่านศิลปินสุดฮอต “พีพี กฤษฏ์” ในคอลเลกชันประกอบด้วยของลิมิเต็ดสุดพรีเมียม 6 อย่าง ได้แก่ OPPO Find N3 Flip 1 เครื่อง (สามารถเลือกสีได้) , E-VIP Card , OPPO T-Shirt (คละลายและไซส์) , นิตยสาร "The Golden Life" พร้อมโปสการ์ด PP สุดพิเศษ , Exclusive Chain Crossbody , The Golden Seat (VIP Zone) รับสิทธิเข้างาน OPPO Flip Fan Fest ใครอยากเป็นเจ้าของต้องสั่งซื้อ OPPO Find N3 Flip ราคา 34,990 บาท