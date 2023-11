LINE for Business เผยอินไซด์แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ธุรกิจ

เริ่มจาก 1. พื้นที่แห่งการติดต่อ อัปเดตข่าวสารรอบกาย (Get In Touch and Being Updated) เพราะเมื่อผู้คนชอบที่จะติดต่อสื่อสาร และเสพข้อมูลข่าวสารรอบตัวอยู่ตลอดเวลาผ่าน LINE พื้นที่ต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม จึงกลายเป็นพื้นที่ยอดนิยมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นหน้า CHAT หน้า LINE OpenChat หน้า LINE VOOM หน้า LINE TODAY หน้า LINE Wallet และหน้า LINE SHOPPING โดยธุรกิจสามารถใช้ LINE Ads ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนพื้นที่เหล่านี้ได้ และด้วยการพัฒนา AI / Machine Learning มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพโฆษณาในทุกพื้นที่ของ LINE ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย CPM โดยรวมที่ถูกลงถึง 50% และ CTR ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจตามรูปแบบชิ้นงานโฆษณาที่แตกต่างกัน อาทิ ธุรกิจเทคโนโลยีและยานยนต์ เมื่อใช้รูปแบบโฆษณาที่เป็น Image พบว่า CTR เพิ่มขึ้น 1.4 เท่า ธุรกิจช้อปปิ้ง เมื่อใช้รูปแบบโฆษณาที่เป็น VDO พบว่า CTR เพิ่มขึ้นถึง 3.4 เท่าด้วยกัน2.เชื่อมโยงแบรนด์และลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด (Connected) ในด้านการใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) ผู้บริโภคนิยมติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ผ่าน LINE OA มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ต่างเปิด LINE OA มาใช้งานในปี 2023 มีการใช้เปิดใช้งาน LINE OA เติบโตขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา โดย LINE มุ่งพัฒนาการทำงานของ LINE OA ให้มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการทำงานที่ครบวงจร ผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ โซลูชั่นอื่นๆ จาก LINE เช่น LINE Ads ในการเพิ่มเพื่อน MyCustomer และ Business Manager ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า และ MyShop ในการจัดการระบบหน้าร้านออนไลน์ ไปจนถึงการเปิดการเชื่อมต่อ LINE API ให้นักพัฒนาภายนอกสามารถพัฒนา นำเสนอโซลูชั่นพร้อมใช้ เพื่อช่วยให้แบรนด์ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นบน LINE OA ได้ด้วยเช่นกันส่วนในปี 2024 นี้ LINE มีแผนพัฒนา LINE OA ทั้งในเรื่องการใช้งานดาต้า ให้เครื่องมือ MyCustomer สามารถช่วยแบรนด์บริหาร จัดการข้อมูลได้แม่นยำและครอบคลุมขึ้นกว่าเดิม และในเรื่องการพัฒนาการสื่อสารภายใน LINE OA ให้มีความหลากหลายส่งผลให้แบรนด์สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือรูปแบบในการสื่อสารบน LINE OA ให้สอดคล้องกับเนื้อหาคอนเทนต์ที่แบรนด์ต้องการสื่อได้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่าน LINE API การส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการซื้อสินค้า ใช้บริการจากแบรนด์ด้วย LINE Official Notification การอัปเดตสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าผ่านระบบของ MyCustomer ด้าน CRM โดยเฉพาะ3.ใช้งานง่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ (Simple & Easy) LINE มีแผนปรับโฉมหน้า Wallet 4.0 ที่จะอำนวยความสะดวกให้นักช้อปได้ช้อปง่าย สะดวกสบายกว่าเดิม พร้อมมี Machine Learning เข้ามาช่วยแนะนำสินค้าที่ชอบ ให้นักช้อปได้เจอสินค้าที่ตรงใจมากขึ้นสำหรับผู้ขาย LINE ยังเปิดให้แบรนด์ที่ลงโฆษณาผ่าน LINE Ads สามารถติดตามพฤติกรรม อินไซต์เส้นทางการช้อปของลูกค้าบน LINE SHOPPING ได้แล้ว! เพื่อนำมาจัด จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับยิงโฆษณาผ่าน LINE Ads ได้ตรงกลุ่ม ตรงใจ รวมไปถึงการเปิดให้แบรนด์สามารถนำข้อมูลจาก 3rd Party อย่าง ADA Thailand เข้ามาเสริมทัพการยิงโฆษณาบน LINE4.ไว้ใจได้ ปลอดภัยเมื่อใช้งาน (Reliability) LINE เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ให้ความไว้วางใจสูง เนื่องด้วยระบบและฟีเจอร์ต่างๆ ที่สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านข้อมูลส่วนตัวที่เคร่งครัด ระบบการชำระเงินที่น่าเชื่อถือ บัญชีทางการที่เชื่อใจได้ว่าเป็นของจริง LINE จึงต่อยอดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเครื่องมือใหม่ LINE Official Notification (LON) ข้อความแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญจากแบรนด์ถึงลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับแบรนด์การใช้งานแพลตฟอร์ม LINE ในการทำธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจควรต้องมีการใช้งานเครื่องมือและโซลูชั่นบน LINE Ecosystem ร่วมกัน เพื่อเพิ่มพลังการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ วันนี้ LINE ได้พัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องจนสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มเพื่อน การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ การปิดการขาย และการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า นำไปสู่การทำ CRM ที่น่าประทับใจ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับแบรนด์ พร้อมบอกต่อ ช่วยให้แบรนด์สามารถขยายฐานลูกค้า และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน