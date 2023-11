ทรูบิสิเนส ผนึก ไชน่า โมบาย จัดสัมมนา 5G ขับเคลื่อนโรงงานใน EEC

ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กร โดย นายฮาว ริ เร็น (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าสายงานการพาณิชย์ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเทเลคอม-เทค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล จับมือ ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางจูลี่ หนิง (ที่ 7 จากขวา) ผู้จัดการ จัดงานสัมมนา "Leading with 5G, Creating the Future" ให้ความรู้และเจาะลึกนวัตกรรม 5G และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทรู ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และเหล่าพันธมิตร ร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางสู่ความสำเร็จ (Best Practise) ของโรงงานทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่มีการนำโซลูชัน 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดต้นทุนในการผลิตครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต บทบาทและศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ 5G การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยในการบริหารจัดการโรงงานในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการคาร์บอน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้าน ESG นอกจากนี้ ทรูบิสิเนส ยังจัดบูธโชว์เคสโซลูชัน 5G ที่นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ระบบวิเคราะห์วิดีโอด้วย AI และอุปกรณ์เสียง, การติดตามพาหนะนำทางอัตโนมัติ และ รถลากขนส่งแบบไร้คนขับ ตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลูชัน 5G สำหรับองค์กรธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยนท์ สเปซ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ทั้งนี้ ทรูบิสิเนส เร่งขยายตลาดลูกค้าองค์กร เจาะกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง นำศักยภาพของทรู หลังควบรวมทรู-ดีแทค สู่บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ทั้งอัจฉริยภาพเครือข่าย 5G เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ผสานความแข็งแกร่งของหลากหลายพันธมิตรชั้นนำรวมทั้ง ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารระหว่างประเทศที่มีฐานลูกค้าองค์กรและพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ กว่า 38 ประเทศทั่วโลก ในเครือไชน่า โมบาย บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในจีน นำเสนอโซลูชันครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ครอบคลุมทั้ง บริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐาน 5G บนเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงและครอบคลุมทั่วประเทศช่วยให้รับ-ส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัยที่รองรับได้ทุกรูปแบบการใช้งาน ประกอบด้วย Network Slicing, Private Network, 5G FWA และ Multi-Access Edge Computing (MEC) รวมทั้ง ไซเบอร์ซิเคียวริตี้, คลาวด์ และ ดาต้าเซ็นเตอร์ และ โซลูชันการบริหารจัดการโรงงานด้านต่างๆ ที่ผสานการทำงานของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม IoT, AI & ML และหุ่นยนต์ อาทิ การบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Maintenance) การจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ (Smart Warehouse) ระบบการจัดการโกดัง (Warehouse Management System) ระบบการขนส่งอัตโนมัติ และ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0