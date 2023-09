ฟังเสียงขาว Gen Z กับเหตุผลการเลือกค่ายมือถือ

เพราะเสียงคนรุ่นใหม่สำคัญเสมอ ทรูจึงได้ร่วมกับ Inside the Sandbox เอเยนซีโฆษณาของคน Gen Z จัดแคมเปญให้เยาวชนคน Gen Z ร่วมโชว์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ ผ่านการนำเสนอแคมเปญสื่อสาร ภายใต้หัวข้อเพื่อส่งต่อไอเดียสร้างสรรค์ให้ตรงใจและตอบโจทย์กลุ่ม Young Gen มากที่สุดโดยผู้ชนะเลิศที่ออกแบบแคมเปญสื่อสารได้ตรงใจคือกับผลงานซึ่งจะได้ร่วมงานกับทรู เพื่อผลิตวิดีโอสำหรับแคมเปญ 5G Network และเผยแพร่ในช่องทางทรู และดีแทคมีเดียต่อไปโดยรวบรวม Insight จากน้องๆ Gen Z ทั้ง 6 คนที่เข้ามานำเสนอผลงานหัวข้อ Young Gen Network ในแคมเปญ Young Creative Pitch ที่เป็นการจับมือกันระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และเอเยนซี Inside The Sandboxในปัจจุบัน Gen Z หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี 2539-2553 อายุระหว่าง 13-27 ปี คือกลุ่มคนที่แบรนด์และนักการตลาดให้ความสนใจอย่างมาก เพราะคนเจนนี้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ต่อไปสถิติจาก Financial Online ระบุว่าเวลานี้ในโลกมีประชากร Gen Z อยู่ถึง 32% ของประชากรโลกทั้งหมด 7.7 พันล้านคน โดย Pew Reaearch Center เผยว่า 98% ของชาว Gen Z มีสมาร์ทโฟน ซึ่งกิจกรรมของคนเจนนี้เน้นไปที่การออนไลน์เป็นหลักเมื่อไลฟ์สไตล์ชีวิตของชาว Gen Z พึ่งพาสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตในแทบทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน การเลือกค่ายมือถือจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชาว Gen Z ให้ความสำคัญไม่แพ้การเลือกสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจากการรวบรวม Insight จากข้อมูลและความคิดเห็นของชาว Gen Z ที่ร่วมนำเสนอผลงานหัวข้อ Young Gen Network ในแคมเปญ Young Creative Pitch ที่เป็นการจับมือกันระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และเอเยนซี Inside The Sandbox สรุปได้ดังนี้ประเด็นที่น่าสนใจจากเหตุผลเหล่านี้ คือ ชาว GenZ จำนวนมากเลือกใช้ค่ายมือถือตามครอบครัว เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายค่าบริการให้ อย่างไรก็ดี กลุ่มนี้นับเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะในวันที่กลุ่มนี้เติบโตพร้อมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง