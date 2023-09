ชไนเดอร์ฯ เปิด Innovation Hub Bangkok "ชัชชาติ" เผย กทม. สนใจโซลูชันอาคารอัจฉริยะ-ชาร์จอีวี

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวศูนย์แสดงนวัตกรรมหรือ Innovation Hub Bangkok ที่สำนักงานใจกลางกรุงเทพฯ ระบุเป็นหลักไมล์ใหม่ของตลาดไทยหลังจากมีพันธมิตรและลูกค้าเกิน 5,000 ราย ด้าน "ชัชชาติ" ยอมรับระหว่างร่วมตัดริบบิ้นว่ามีแผนเติมโซลูชันด้านพลังงานสีเขียวเพื่อยกระดับ กทม. เบื้องต้นสนใจโซลูชันอาคารอัจฉริยะและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรืออีวี โดยได้วางกรอบเวลาขยายการติดตั้งชัดเจนทั่ว กทม. ปี 2567นายสเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่าการเปิดศูนย์ Innovation Hub Bangkok ถือเป็นหลักไมล์สำคัญของชไนเดอร์ฯ ซึ่งได้พบเห็นเมกะเทรนด์ในเรื่องการเติบโตของการใช้งานดิจิทัลในช่วงหลังโควิด ส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จึงได้คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ก้าวไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจควบคู่กันไปด้วยดิจิทัลโซลูชั่นแบบครบวงจร“เราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับบ้าน อาคาร ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชั่นทั้งฮาร์ดแวร์ คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันได้ และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทำให้เรามีอำนาจในการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคาดการณ์การซ่อมบำรุง รวมถึงการลดคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก และธุรกิจ การเปิดตัว Innovation Hub Bangkok ในวันนี้ นับเป็น Innovation Hub ที่รวมโซลูชั่นด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อการทรานส์ฟอร์มสู่ระบบดิจิทัลให้กับธุรกิจที่ต้องการมุ่งไปสู่ความยั่งยืน”สำหรับ Innovation Hub Bangkok ถูกตั้งขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก โดยจัดแสดงโซลูชั่นสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุม ที่อยู่อาศัย อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบกริดและอินฟาสตรัคเจอร์ต่างๆ โดย 1 ในโซลูชันที่โดดเด่นคือ Industries of the Future เทคโนโลยีที่ผสม IT และ OT เข้าด้วยกันสำหรับโรงงาน นอกจากนี้ยังมี Data Centers of the Future โซลูชั่นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ไปจนถึงไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถมอนิเตอร์ การควบคุมระยะไกล การควบคุมความเย็น และการไหลเวียนของอากาศยังมี Buildings of the Future เทคโนโลยีมาตรฐาน KNX ที่สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาคารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้การออกแบบอาคารในการรองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารสำนักงาน ที่เน้นเรื่องการใช้งานและประหยัดพลังงานเป็นหลัก มีความยืดหยุ่น ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ค่าพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในโซนออฟฟิศและส่วนกลางได้อย่างครบวงจรในหนึ่งเดียวโซลูชั่นสำหรับอาคารของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโรงแรม เน้นที่ความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีของแขกที่เข้ามาพัก ขณะที่กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล สามารถใช้โซลูชั่นจัดการอาคารที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความปลอดภัยและความอุ่นใจของคนไข้ สามารถผสานรวมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์อื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด ห้องพักผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถวิเคราะห์และควบคุมการทำงานของระบบในแต่ละห้องได้ตามความต้องการอีกโซลูชันคือ Homes of the Future แสดงนวัตกรรมสำหรับบ้านของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โซลูชั่นโฮมออโตเมชั่น เป้าหมายคือการทำให้บ้านมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากโซลูชันพลังงานในบ้านที่รองรับอนาคตและปรับขนาดได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งานในบ้าน ช่วยตรวจสอบ ควบคุม และทำงานอัตโนมัติ พร้อมช่วยประหยัดการใช้พลังงาน พร้อมกันนี้ ยังมีโซนนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สำหรับบ้าน อาทิ สวิตช์ไฟ เต้ารับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่มาพร้อมความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักรวมถึง Grids of the Future โซลูชั่นช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน และกริดอัจฉริยะในแบบครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ โดยยังมีมุมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด SM Airset สวิตช์เกียร์ (Switchgear) รุ่นใหม่ล่าสุดแบบโมดูลาร์ ไร้สาร SF6 ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมตัดริบบิ้นในงานเปิดตัวศูนย์ Innovation Hub Bangkok กล่าวว่า กทม. มีแผนประยุกต์ใช้โซลูชันด้านพลังงานสีเขียวเพื่อยกระดับ กทม. อย่างจริงจัง โดยเฉพาะสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรืออีวีที่ กทม. มีการกำหนดแผนเพิ่มการติดตั้งในช่วงปีหน้าหากเจาะที่โซลูชันของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ชัชชาติชี้ว่าโซลูชันอาคารอัจฉริยะของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีคุณสมบัติน่าสนใจ ซึ่งที่สุดแล้ว กทม.จะมุ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านการลงทุนที่เหมาะสม และจะต้องตอบความต้องการที่มีอยู่ให้ได้ปัจจุบัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีพนักงานมากกว่า 130,000 คนทั่วโลก ในประเทศไทยมีพนักงานกว่า 1,500 คน ที่พร้อมให้การต้อนรับองค์กรต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชม Innovation Hub Bangkok เพื่อเรียนรู้นวัตกรรม และนำไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น.