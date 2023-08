ยุทธศาสตร์เส้นทางบิน ‘SKY’

เปิดเส้นทางเติบโต ‘สกาย กรุ๊ป’ ผ่านสายตา ‘สิทธิเดช มัยลาภ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ทะยานไม่ยั้งทั้งแนวลึกและแนวราบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ AIT เพื่อความเข้มแข็งและขยายฐานลูกค้าของ TKC การซื้อบริษัท SAMCO ของเมทเธียร์ผนวกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มซิเคียวริตี้เข้ากับแรงงานคน บันเดิลเป็นแพกเกจบริการเจาะลูกค้าเอกชนขนาดใหญ่สร้างรายได้รายเดือนประจำสม่ำเสมอ นำระบบ Biometric เสริมระบบ CUPPS เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวออกบัตรโดยสารที่ตู้คีย์ออส เพื่อความสะดวกทุกขั้นตอนจนถึงประตูบินออกนอกประเทศ พร้อมแผนเด็ดซื้อบริษัทด้าน Aviation Software ระดับโลกที่มีฐานลูกค้า 350 สนามบินทั่วโลก ก้าวสู่ระดับโกลบอลแบรนด์ผลประกอบการ สกาย กรุ๊ป ครึ่งแรกของปี 2566 ทำรายได้ 1,762 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 39% คิดเป็นกำไรสุทธิ 203 ล้านบาท เติบโต 26% หลังเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการเกี่ยวกับสนามบินที่เติบโตมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการเติบโตของสกาย กรุ๊ปที่ชัดเจนตอนนี้เกิดจากการซื้อบริษัทและการต่อยอดบริการปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ที่ซื้อบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT บริษัท เมทเธียร์ จำกัด ที่ซื้อบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด หรือ SAMCO‘สิทธิเดช’ กล่าวว่า ‘เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนมากพอสมควร ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งที่เศรษฐกิจชะลอตัว ความน่าสนใจของการเข้าไปซื้อ AIT อยู่ตรงที่ AIT เป็นเจ้าตลาดที่ใช้ซิสโก้เป็นหลัก เป็นนัมเบอร์วันของซิสโก้ที่ทำตลาดภาครัฐได้ใหญ่ที่สุดสัดส่วนการถือหุ้นใน TKC ที่ลดลงมันน้อยกว่าผลกำไรที่ได้รับกลับมา’*** เมทเธียร์ขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบวกกำลังคนเมทเธียร์ที่เข้าไปซื้อบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการสยาม (SAMCO) เพื่อขยายธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีบวกกับกำลังคน จากเดิมที่เมทเธียร์ทำเรื่องทศกัณฐ์ ทำแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัย เรื่องสมาร์ท ซิเคียวริตี้เอา AI มาใช้ทำเรื่อง Face Recognition (ระบบจดจำใบหน้า) รวมทั้งจะทำเรื่องหุ่นยนต์ Surveillance (เฝ้าระวัง) เพื่อใช้แทนคนในบางจุดที่ใช้ได้เพื่อลดจำนวนรปภ. คือไม่ได้ตัดงาน รปภ.แต่ปัจจุบันเรื่องแรงงานมีปัญหามากในตลาดโดยการเอารปภ.ที่หายากไปทำโครงการใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ ธุรกิจรปภ.หรือแม่บ้าน เป็นธุรกิจกินหัวคิว คิดเป็นกำไรต่อหัว ส่วนมากกำไรไม่เกิน 5% แต่ถ้าเอาแพลตฟอร์มมาจับ บางจุดติดกล้องใช้ Face Recognition แทนที่ต้องให้รปภ.เดินลาดตระเวน แล้วรายงานเข้ามาที่ Command Center เท่ากับเป็นการลดจำนวน รปภ.ลงแล้วใส่เทคโนโลยีเข้าไปแทน‘เราจะเปลี่ยนบิสิเนสโมเดลจากการนับหัวรปภ.ที่ทำงานในพื้นที่นั้นเป็นการนับ Service Level ไม่นับจำนวนรปภ.แต่บวกบริการรักษาความปลอดภัย มีกล้องพร้อมระบบจดจำใบหน้า ดูได้ 24 ชม.7 วัน ดึงข้อมูลเข้าไป Command Center เป็นการบันเดินแพกเกจบริการเข้าไป’ สิทธิเดช กล่าวพร้อมระบุว่า ‘เราพยายามทำตลาดใหม่ให้กับเมทเธียร์ ที่ผ่านมาเมทเธียร์เรามีแพลตฟอร์มแล้ว เรามีระบบการติดตาม (track) เรามี Command Center แล้ว เหลือรปภ.ที่เป็นแมนพาวเวอร์ แต่เมื่อซื้อ SAMCO เราก็มีรปภ. เราก็เอารปภ.มาใช้แพลตฟอร์มนี้บันเดิลเป็นแพกเกจขาย เน้นลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่อย่างวัน แบงค็อก รวมถึงห้างสรรพสินค้า หรือ กลุ่มที่ต้องใช้งานรปภ.ในพื้นที่ใหญ่ๆ ขนาดกว้าง อย่าง BTS MRT โรงงานอุตสาหกรรม แนวทางนี้จะทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ (recurring) ปีหน้าเมทเธียร์จะทำตลาดอย่างจริงจัง’ส่วน PRO INSIDE มีงานภาครัฐอยู่แล้วเพิ่งประมูล 2 โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยระบบคลาวด์สาธารณสุขและศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ทั้ง 2 โครงการนี้มูลค่าประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท ถ้าประมูลชนะก็จะเริ่มรับรู้รายได้ปีหน้า*** สกาย ไอซีที ทะยานไม่ยั้งสกาย มีรายได้จากระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง หรือ Common Use Passenger Processing System (CUPPS) ,ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า หรือ Advance Passenger Processing System (APPS) ,Airport Free Wifi ,ระบบตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง หรือ Passenger Baggage Reconciliation System (PBRS) และแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOTอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พลิกฟื้น การกลับมาของการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาใกล้ช่วงก่อนโควิด จากที่มีการเดินทางเข้า-ออกประเทศทั้ง 6 สนามบิน(สุวรรณภูมิ,ดอนเมือง,เชียงใหม่,แม่ฟ้าหลวง เชียงราย,ภูเก็ตและหาดใหญ่) ประมาณ 2.2 แสนคนต่อวันปัจจุบันเดือนส.ค.นี้มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1.8 แสนคนต่อวันจากเมื่อต้นปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนคนแสดงว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวโตขึ้นตลอดคาดว่าสิ้นปีน่าจะแตะ 2 แสนคนต่อวันได้‘ขนาดจีนยังไม่เปิดประเทศเต็มที่นะ เพราะการอนุมัติวีซ่าออกนอกประเทศช้าลง จีนต้องการให้คนเที่ยวในประเทศ ใช้จ่ายในประเทศมากกว่า แต่โชคดีที่เรามีนักท่องเที่ยวจากอินเดีย จากรัสเซีย ตัวเลขขึ้นจากเมื่อก่อนทำให้มาบาลานซ์คนจีนที่ไม่มากเท่าที่ควรได้ดีขึ้น’APPS (สิ้นสุดสัญญาปี 2570) กับ CUPPS (สัญญา 10 ปีถึงปี 2573 สกายลงทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท) ถือเป็นรายได้หลักของสกายกว่า 85% เมื่อนักเดินทางเติบโต ก็เป็นผลดีกับสกายตอบรับกับแนวทางการเป็น Aviation Tech ซึ่งเน้นงานด้านสนามบินกับ System Service อย่างเรื่อง CUPPS ที่เน้นการออกบัตรโดยสารให้เร็วขึ้น คนเข้าไปใช้เคาน์เตอร์น้อยลง ปัจจุบันคนมาใช้ตู้คีย์ออส ประมาณ 20% เทียบกับสนามบินทั่วโลกที่ 40-60% แสดงว่ายังสามารถโตได้อีก‘เราจะเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนมาใช้ตู้คีย์ออส อย่างในเดือนต.ค.จะให้สายการบินต่างๆ มาทดลองใช้ระบบ Biometric (การตรวจพิสูจน์บุคคล) เช่นที่ตู้คีย์ออส เอาพาสปอร์ตมาสแกนจะขึ้นข้อมูลการเดินทางเลยไปสายการบินอะไรไฟล์ท อะไร ถ้าจองที่นั่งแล้วก็บอกว่าเลขที่อะไรแล้วออกบอร์ดดิ้งพาสได้เลย แล้วระบบจะเก็บหน้าไว้แล้วจะจำพอเดินไปถึงส่วนซิเคียวริตี้ก็จะจำหน้าเรา ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติไม่ต้องเอาบอร์ดดิ้งพาสมาแสดง ไปจนถึงเกตขึ้นเครื่องบินเลย’ สิทธิเดชกล่าว และระบุว่า ‘ตอนนี้ระบบพร้อมแล้ววันที่ 5 กันยายนนี้จะมีการประชุมในที่ประชุม AOC (Air Operator Certificate) เพื่อบอกว่าเรามีระบบนี้และชวนสายการบินเข้ามาทดสอบระบบกับเราโดยจะเริ่มทดสอบระบบ 1 ตุลาคมนี้แล้ว 1 มกราคม 2567 พร้อมให้บริการทันที’ระบบนี้ทำร่วมกับซิต้าซึ่งเป็น Aviation Software ติด 1 ใน 3 ของโลกที่ทำเรื่องคีย์ออสเรื่องการออกบัตรโดยสารอัตโนมัติซึ่งทำแล้วที่สนามบินชางฮี สิงคโปร์ ,อินชอน เกาหลีใต้และแอตแลนต้าสหรัฐอเมริกา แสดงว่าคนไทยเรามีระบบนี้ใช้เทียบเท่าสนามบินอันดับต้นๆของโลกแล้วลักษณะการทำงาน จะเป็นเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์กลาง ซึ่งต้องให้สายการบินมาลงแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้โดยสารสายการบินนั้นๆ ใช้งานได้ ปัจจุบันที่ใช้ได้อย่างแอร์เอเซีย การบินไทย ไทยสมายล์ และค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่คงไม่ใช่ 100% อย่างมากสุด ที่ญี่ปุ่นมีการใช้ประมาณ 60% สหรัฐอเมริกาประมาณ 50% เพราะยังมีสายการบินที่ไม่พร้อมใช้อยู่สกายยังอยู่ระหว่างการนำเสนอเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ ให้การท่าอากาศยาน ทั้งระบบบริหารจัดการสนามบิน ระบบบริหารจัดการหลุมจอดที่จะสร้างประสิทธิภาพให้มากขึ้น การท่าฯก็เหมือนร้านอาหารถ้ามีลูกค้าเข้า-ออกบ่อยๆ ก็มีรายได้มาก สายการบินเมื่อเอาเครื่องบินมาจอด ยิ่งเสียเวลาจอดน้อยที่สุด ก็ประหยัดต้นทุนค่าที่จอดได้มากที่สุด ทั้ง 2 ด้านสามารถสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่างคนต่างได้ ด้วยการนำระบบมาให้บริการแทนที่จะใช้แมนนวลคนมานั่งดู‘ระบบบริหารจัดการหลุมจอด ทั้งของแต่ละหลุมจอดของแต่ละสายการบิน เวลาในการจอด บริหารให้ถูกต้องสายการบินไหนมาตอนไหนควรจะจอดหลุมไหน ควรสลับกับสายการบินไหน’*** เหินฟ้าสู่โกลบอล แบรนด์สกาย ไอซีที นอกจากให้บริการสนามบินในประเทศแล้วยังอยู่ระหว่างซื้อบริษัทด้าน Aviation Software ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้มีการใช้ในสนามบินทั่วโลกกว่า 350 สนามบิน เท่ากับสกายจะขยายธุรกิจใน 350 สนามบินทั่วโลกทันทีและบริษัทนี้มีฐานธุรกิจอยู่ในยุโรปและอัฟริกาทำให้สกายสามารถนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาขยายฐานในเอเชียได้‘ซอฟต์แวร์บริษัทนี้หลักๆก็คือ CUPPS แล้วทำ Biometric ได้ ระบบ Airport Management System ก็มี เมื่อเราซื้อบริษัทนี้ก็เท่ากับเรามีครบวงจรเป็นโกลบอลแบรนด์เลย เป็นเบอร์ 1 ของประเทศกับเอเชียและท้อป 3 ของโลก’สิทธิเดชกล่าวสรุปถึงภาพสกาย กรุ๊ปว่า ‘มีการเติบโตที่มั่นคงด้วยบิสิเนสโมเดลที่หลากหลาย โฟกัสในสิ่งที่เราทำจริงๆ สกาย ไอซีทีลักษณะธุรกิจจะเป็นสัมปทานที่ลงทุนเอง รายได้มาจากการท่องเที่ยวกับการท่าฯ โปร อินไซด์เป็นโครงการภาครัฐ รายได้เป็นแคชคาว โครงการหลักพันล้าน เมทเธียร์ ไปเรื่องซิเคียวริตี้แพลตฟอร์ม เป็น Security as a Service มีทั้งคน เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นรายได้สม่ำเสมอรายเดือนกับภาคเอกชน สกายเป็นบริษัทคนรุ่นใหม่ที่ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ เราไม่ต้องการทำมาร์จิ้นสูงๆ แต่ต้องการทำงานให้ได้ มาร์จิ้นน้อยก็ไม่เป็นไร เอาของดีให้ แต่ประเทศได้ เราตอบโจทย์ได้ เราพอใจแล้ว’