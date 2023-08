Canon) ขึ้นแชมป์เครื่องพิมพ์หน้ากว้างไทย จับตา Entry Level เทรนด์แรงโตต่อรับเศรษฐกิจฟื้นทั่วเอเชีย

แคนนอน (Canon) ขึ้นแชมป์เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง รั้งอันดับ 1 ในไทยช่วงครึ่งปีแรก 2566 ระบุกลุ่ม Entry Level เทรนด์แรงโตต่อเนื่อง รับปัจจัยหนุนหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวทั่วเอเชียนางสาวเนตรนรินทร์ จันทร์จรัสสุข ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์อิมเมจจิ้งอินฟอร์เมชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 หลายประเทศในเอเชีย รวมถึงไทยเริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของโครงการก่อสร้าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดแสดงสินค้า หรือแม้แต่ธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ส่งผลให้ตลาดพรินเตอร์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ต้องรองรับงานพิมพ์บนสื่อขนาดใหญ่แบบ CAD, Graphic Art ไปจนถึงเอกสาร แผนที่ โปสเตอร์โฆษณา หรือแบนเนอร์ขนาดใหญ่ โดยงานในกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งงานในระดับ Office Use และ Home Use"เห็นได้จากยอดขายเครื่องพิมพ์ในกลุ่ม Entry Level ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศ โดยตลาดเมืองไทยในปัจจุบัน พบว่ามีสัดส่วนสูงถึง 36% ของเครื่องที่จำหน่ายในตลาด”แคนนอนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Large Format Printer) ด้วยสัดส่วน 38.11% จากมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของไทยในช่วงครึ่งแรกปี 2566 โดยการจัดอันดับของ IDCก่อนหน้านี้ แคนนอนเปิดตัวรุ่น imagePROGRAF TC-20 Series จนสามารถดันยอดขายพุ่งในหลายประเทศ เบื้องต้นพบว่าตลาดพรินเตอร์เอเชียฟื้นตัวตามเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย ทำให้กลุ่มเครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Entry Model) เป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตเร็วในหลายประเทศ ซึ่งหากอ้างอิงยอดขายรวมปี 2565 ในไทย จะมีสัดส่วนสูงถึง 36% ของเครื่องที่จำหน่ายทั้งหมดทั้งนี้ แคนนอนวางแผนตอบรับดีมานด์งานพิมพ์ขนาดใหญ่โดยเปิดตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่น imagePROGRAF TC-20 และ TC-20M ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ขนาด A1 Plus ซึ่งก็ได้กระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและลูกค้าองค์กรในเอเชียอย่างล้นหลาม และช่วยดันยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้ากว้างของแคนนอนได้อย่างมีนัยสำคัญจนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดรวมเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Large Format Printer) ทั้งกลุ่ม Graphic Art , CAD และ Poster ในไทยได้ 38.11% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566การจัดลำดับครั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจาก International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยตลาดระดับโลกซึ่งสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยทาง IDC ได้ประกาศการจัดอันดับนี้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับ imagePROGRAF TC-20 Series เป็นเดสก์ท็อปพรินเตอร์ 4 สีหน้ากว้างจากแคนนอน รองรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A1 Plus เป็นเครื่องพิมพ์แบบป้อนด้านหน้า ทำให้สามารถทำงานกับสื่อได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งการโหลดกระดาษ การเติมหมึก และการเปลี่ยนชุดฟองน้ำซับหมึก ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมจุดเด่นคือขนาดที่กระทัดรัด สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวแม้ในบ้านพักอาศัยหรือบริษัทขนาดเล็ก ตอบโจทย์งานธุรกิจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรุ่น TC-20M รองรับการทำงานได้หลากหลายแบบ All-in-One ที่สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร สแกน และพิมพ์ขยายงานได้ในตัวเนตรนรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยความมั่นใจว่าจากการวิเคราะห์ตลาดที่แม่นยำและการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน ที่หันมารุกตลาดพรินเตอร์ในกลุ่ม Entry Level มากขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้แคนนอนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าแบรนด์คู่แข่ง ซึ่งนอกจากจะสูงเป็นอันดับ 1 ในเมืองไทย แล้วยังประสบความสำเร็จทั้งในฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน"จากนี้ แคนนอนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่มและครอบคลุมงานพิมพ์สื่อทุกประเภทต่อไป”