depa ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่เวทีโลก

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า การที่ดีป้าเข้าไปร่วมผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ในปี 2564 มีมูลค่ามากกว่า 42,065 ล้านบาท และในจำนวนนี้อุตสาหกรรมเกมถือครองสัดส่วนสูงถึง 88% และกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลคอนเทนต์“ความนิยมในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดที่ผ่านมา เพียงแต่จากมูลค่าอุตสาหกรรมเกม 3.7 หมื่นล้านบาทนั้น มีส่วนที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพียง 3-6% หรืออยู่ในหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น”ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ดีป้า มีการเข้าไปส่งเสริมทั้งในแง่ของการปรับทัศนคติของผู้ปกครอง เยาวชน ในการนำเสนอเรื่องราวของอุตสาหกรรมเกม ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้ฟัง พัฒนาหลักสูตรในการสอนทำเกม ดีไซน์เกมเพื่อให้เห็นประโยชน์มากขึ้นจนถึงล่าสุดคือการจัดกิจกรรม depa Game Accelerator Program ที่เข้าไปทำงานร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แกมไทย (TGA) บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของผู้ประกอบการเกมไทยไปสู่ระดับโลก“การจัดงานในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการจำนวนมาก เพราะมีการแบ่งทั้งระดับ Amateur และระดับ Professional พร้อมกับโอกาสที่จะให้ทีมผู้ชนะสามารถเจรจาทางการค้ากับนักลงทุนต่างๆ โดยจากเป้าหมายที่วางไว้ 500 ราย มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,138 ราย”ทั้งนี้ ในระดับ Amateur ทีมที่ชนะได้แก่ Lava Little bird x Hippo design ผู้พัฒนาเกม CATS SPELL ตามด้วย First runner up ทีม Vesper Studio จากเกม PARALLEL LI(n)E และ Second runner up ทีม BANNAOBRAVE ในเกม Timeless Dreamนอกจากนี้ ยังมีรางวัลในส่วนของ Best Art Direction ทีม Vanaring จากเกมShastra : The Art Of Superstition และรางวัล Idea Rising Star ทีม Meow Tales ที่พัฒนาเกม What news today