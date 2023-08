LINE VOOM ชวนร้านค้าร่วมแคมเปญ 'ตลาดนัดดับเบิลเดย์' ติดแฮชแท็กเพิ่มการมองเห็น

LINE VOOM เปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ ได้สร้างคอนเทนต์ปล่อยโพสต์อัปเซลขายของกันแบบจัดเต็ม พร้อมแคมเปญเพิ่มการมองเห็นแบบฟรีๆ ไม่จำกัด เพียงสร้างคอนเทนต์บน LINE VOOM และติดแฮชแท็กดับเบิลเดย์ของแต่ละเดือน ในช่วง 2 วันล่วงหน้า และ 4 วันหลังดับเบิลเดย์ จะได้รับสิทธิดึงคอนเทนต์นั้นๆ เข้าสู่แคมเปญ “VOOM ตลาดนัดดับเบิลเดย์”โดยระบบจะประมวลผลคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมในแต่ละวัน เพื่อเลือกเข้าสู่หน้า For You และ Following (รวมถึง Pinned Story ในหน้า Following) ของ LINE VOOM ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการมองเห็นคอนเทนต์ให้เข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากแบบไม่ถูกปิดกั้น รวมถึงช่วยเพิ่มผู้ติดตาม และนำไปสู่การสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ในที่สุด โดยแคมเปญนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ 8.8 ในเดือนสิงหาคมนี้ และจัดต่อเนื่องไปเป็นประจำทุกเดือนวันเลขเหมือนหรือวันดับเบิลเดย์ ซึ่งเป็นเทศกาลชอปปิ้งสำหรับนักชอปในยุคปัจจุบันสำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “VOOM ตลาดนัดดับเบิลเดย์” สามารถร่วมโพสต์คอนเทนต์บน LINE VOOM พร้อมติดแฮชแท็กดับเบิลเดย์ของแต่ละเดือน โดยพิมพ์ #VOOMตลาดนัด ตามด้วยเลขดับเบิลเดย์โดยไม่เว้นวรรคและไม่มีจุด เช่น ดับเบิลเดย์สำหรับเดือนสิงหาคม หรือ 8.8 ผู้ใช้งานต้องสร้างคอนเทนต์และติดแฮชแท็ก #VOOMตลาดนัด88 ในช่วงวันที่ 6-12 สิงหาคม 2566 และดับเบิลเดย์สำหรับเดือนกันยายน หรือ 9.9 ผู้ใช้งานต้องสร้างคอนเทนต์และติดแฮชแท็ก #VOOMตลาดนัด99 ในช่วงวันที่ 7-13 กันยายน 2566 เป็นต้น