“นนท์ ธนนท์” เตรียมจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่อิมแพ็ค อารีน่า “NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ Concert”

สิ้นสุดการรอคอย หลังจากประกาศลั่นโซเชียลกับ ภาพโปรโมทสุดปังเมื่อไม่นานมานี้ กลับมาสร้างปรากฏการณ์ ความพิเศษเหนือคำบรรยาย ในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM Presents NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ Concert” ที่คราวนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่จริงจัง จัดใหญ่ จัดเต็ม และ SO SERIOUS กว่าครั้งไหนๆ แน่นอนว่าโชว์ครั้งนี้ แฟนเพลง ทุกคนได้ตื่นตา ตื่นใจไปกับโชว์ในรูปแบบจริงๆจังๆที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับโปรดักชั่นเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง ตระการตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน บอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อีกมากมาย ในคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ ถ้าไม่อยากพลาด เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมสร้างความสุขสนุกสนานกันแบบจริงจังได้เลยพลาดไม่ได้! เตรียมตัวให้พร้อม วอร์มนิ้วให้ดี จัดเต็ม 2 รอบการแสดง วันเสาร์ 30 กันยายน 2566 และ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 Impact Arena เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,800 บาท จำหน่ายบัตรวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 | The Concert Application#NONTEP02จริงๆจังๆConcert#NONTTANONT#LOVEiSENTERTAINMENT