ทรู โรดโชว์ ‘Better Together Festival’ เข้าใจชาวใต้ ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีกว่า

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับภาคใต้ ทรูนำเอาความโดดเด่นและแตกต่างที่เข้าใจชาวใต้ ด้วยคุณภาพสัญญาณดีกว่า ผู้นำทัวริสต์ซิมอันดับหนึ่ง และสัญญาณที่เข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมตอกย้ำด้วยแคมเปญ Better Together Festival ที่รวมเอาความโดดเด่นของการรวมกันของทรูและดีแทค เพื่อสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่า และคุ้มค่ากว่าให้ลูกค้าของเรามามอบในพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทรูจะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการประกอบการ และผู้ใช้บริการทรูในภาคใต้มีชีวิตที่ดีขึ้นทรูในภาคใต้มีจุดแข็งที่พร้อมให้บริการลูกค้า คือเครือข่ายที่ดีกว่า คุณภาพสัญญาณของภาคใต้ดีขึ้นด้วยการใช้สัญญาณโรมมิ่งทรู ดีแทค ทำให้พื้นที่การใช้งานครอบคลุมมากขึ้น รองรับการใช้งานครอบคลุมถึง 1,081 ตำบล 100 อำเภอใน 14 จังหวัดภาคใต้“ลูกค้าทั้งแบรนด์ทรู และดีแทคได้รับประโยชน์จากคุณภาพเครือข่ายที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยบริการ 5G บนคลื่น 2600 MHz และความครอบคลุมของเครือข่าย 4G / 5G ที่ดีขึ้นบนคลื่น 700 MHz ทั่วประเทศ”นอกจากนี้ ยังมีทัวริสต์ซิม สัญญาณแรงกว่า ทั่วถึงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ ซิมสำหรับนักท่องเที่ยวของทรูและดีแทค ได้รับความนิยมสูงสุดในภาคใต้ ใช้งานดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กับสัญญาณโรมมิ่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถโรมมิ่ง 5G คลื่น 2600 MHz ใช้งานทั้ง 4G และ 5G พร้อมทั้งจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มากขึ้นใน 10 ที่เที่ยวภาคใต้ ถ่ายรูปสวย ได้ฟิล เช่น เกาะสมุย เกาะเต่า เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี เกาะหลีเป๊ะ สตูล หมู่เกาะสิมิลันภูเก็ต เสม็ดนางชี พังงา เกาะรอก กระบี่ หมู่เกาะช้างเผือก ระนอง เกาะยาวใหญ่ พังงา บ้านไร่ไออรุณ ระนอง บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราชพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมให้แรงงานข้ามชาติ ชายแดนพม่า ทรูได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการใช้งานโมบาย อินเทอร์เน็ตของเพื่อนแรงงานข้ามชาติในภาคใต้ การใช้ชีวิตทำงานในไทย ความเหงาเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีเพียงมือถือที่เป็นตัวช่วยคลายความเหงาไว้เล่นโซเชียล ดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่การโทร.กลับบ้านเพื่อให้คลายความคิดถึงครอบครัว และมีกำลังใจสู้ต่อเพื่อคนที่บ้านที่รออยู่ข้างหลังในปีที่ 2565 ที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกค้าดีแทค มีปริมาณการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้น 39% โดยการใช้งานดาต้าจากเกมเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 39% เป็น 63% ทรูจึงยกระดับคุณภาพสัญญาณการใช้งานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ และแบรนด์ดีแทคยังมีซิมเพื่อชาวพม่า และกัมพูชา บริการดีแทคแอป และคอลเซ็นเตอร์ภาษาพม่า กัมพูชา ให้เพื่อนแรงงานข้ามชาติในภาคใต้ ใช้งานได้อย่างราบรื่นอีกด้วยน.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรม Better Together Festival ที่สุราษฎร์ธานีและในภาคใต้ในครั้งนี้ เราต้องการนำเอาประโยชน์จากการใช้บริการของทั้งแบรนด์ทรูและดีแทค ที่เพิ่มมากขึ้นมามอบให้ผู้ใช้บริการในภาคใต้ ได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเรามีกันและกัน โดยได้จัดแพกเกจและสิทธิพิเศษมาเอาใจคนใต้ ตลอดเดือน ก.ค.66