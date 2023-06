"โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค" ส่งบิ๊กดาต้า AI ไทยโกอินเตอร์ ขอ 2 ปีขึ้นยูนิคอร์น-เข้าแนสแดค

โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค พร้อมส่งบริการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าพพลัง AI สัญชาติไทยโกอินเตอร์ ขอ 2 ปีขึ้นแท่นยูนิคอร์นพร้อม IPO เข้าตลาดแนสแดค ประเดิมแจ้งเกิด "แมนเดล่า เอไอ" (Mandala AI Ecosystem) อาสาช่วยแบรนด์ขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 200% มองยาว 5 ปีสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจากทั้งในและต่างประเทศ ลุยระดมทุนเพิ่มอีก 350 ล้านบาท (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเสริมแกร่งระบบไอทีสำหรับขยายธุรกิจไปทั่วโลกนายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด กล่าวเปิดตัวธุรกิจโอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค อย่างเป็นทางการในไทย รวมถึงแสดงความพร้อมวางแผนทำตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในงานเปิดตัว Mandala AI Ecosystem ว่าหลังจากก่อร่างฐานบริษัทมานานกว่า 4 ปี โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่คือเครื่องมือ Mandala Analytics ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์บิ๊กดาต้าที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อน เบื้องต้นวางแผนขยายจากตลาดประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศในปีนี้ โดยจะเริ่มจากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน ตามลำดับ“เราบริหารข้อมูล YouTube ประมาณ 500 ล้านวิดีโอต่อวัน มากที่สุดในเอเชีย เราจะเน้นทำกำไรคู่ความยั่งยืน และขยายไปทั่วโลก ตั้งใจว่าภายในปี 2025 เราจะติด Top 10 ผู้ให้บริการระดับโลกในกลุ่มเช่าซอฟต์แวร์ประเภทการตลาดดิจิทัล เราหวังว่าปี 2025 จะสามารถขึ้นเป็นยูนิคอร์น จะลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และพร้อมเข้าแนสแดค"สำหรับ Mandala AI Ecosystem นั้นเป็นระบบที่ช่วยรวบรวม กลั่นกรอง ตลอดจนวิเคราะห์ประมวลผล และสร้างสรรค์ข้อมูลจากบิ๊กดาต้าบนโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จาก Social Media Data ได้ เบื้องต้น Mandala AI Ecosystem จะมี 4 ระบบ (Engines) ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญ ได้แก่ 1. Seed Engine: ระบบรวบรวมและจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้าที่มีอยู่บน Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และอื่นๆ 2. Paradigm Engine: ระบบ Machine Learning ที่เรียนรู้ชุดข้อมูล 3. Mandala AI Engine: ระบบวิเคราะห์ Big Data และ 4. MandalaGPT: ระบบ AI Deep Learning หรือการเรียนรู้ข้อมูลบิ๊กดาต้า เชิงลึกเพื่อให้ AI สามารถพัฒนาตัวเอง คัดเลือกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง หรือสร้างสรรค์ข้อมูลได้เองจากชุดข้อมูลที่กำหนดข้อมูลที่อยู่ในระบบ Mandala AI Ecosystem ล้วนเป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google and YouTube, Twitter, Pantip และ Reddit ซึ่งระบบของบริษัทฯ มีข้อมูลมากกว่า 20 พันล้านเซ็ต และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่า 100 ล้าน เมนชันส์ (Mentions) ต่อวัน ทั้งหมดเป็นผลจากการที่โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์คเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายใหญ่ของโลกทั้งเมต้า (Meta), กูเกิล (Google) และทวิตเตอร์ (Twitter)นายเอกลักษณ์มั่นใจในการเติบโตของโอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์คเนื่องจากภาวะปัจจุบันที่โลกมีข้อมูลมหาศาล ผู้บริโภคถือเป็นทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต และเป็นเจ้าของข้อมูล โดยการสำรวจพบว่าประมาณ 60% ของประชากรโลกใช้โซเชีบลมีเดีย มีผู้ใช้ใหม่ 150 ล้านคนเฉพาะปีนี้ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 2.24 ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานเฉลี่ย 59.4% ซึ่งมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีจากนี้"วันนี้ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการทำธุรกิจ และการทำคอนเทนต์ ทุกคนที่ทำคอนเทนต์รู้ว่าธุรกิจและคอนเทนต์แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้น ถ้าข้อมูลมากขนาดนี้และมีผู้ใช้บริการมากขนาดนี้ จะกลายเป็นบิ๊กดาต้าที่นับไม่ได้ และข้อมูลจะถูกผลิตขึ้นทุกวินาที ในปริมาณมหาศาล แต่ยุคบิ๊กดาต้าก็มาและหายในเวลา 2 ปี เพราะข้อมูลล้น AI จึงเกิดขึ้นเพื่อกรองข้อมูล ให้ผู้คนหยิบมาใช้งานได้ในเวลาจำกัด เราเห็นทิศทางการเปลี่ยนเปลงนี้ จึงเพิ่งรีแบรนด์จาก Mandala เฉยๆ เมื่อปีที่แล้ว โดยใส่คำว่าเอไอลงไป"นายเอกลักษณ์ยกข้อมูลการสำรวจล่าสุดพบว่าประมาณ 400 ล้านตำแหน่งงานจะถูกแทนที่ด้วยระบบ AI แต่จะมีงานสร้างงานใหม่เกิดขึ้นประมาณ 97 ล้านงาน ที่เป็นงานด้านเทคนิก และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยต้องเชี่ยวชาญทั้งเรื่องดาต้าและเอไอ เบื้องต้นข้อมูลจากฟอร์สบ ระบุว่า 97% ของผู้บริหารองค์กรพร้อมใช้ ChatGPT ในธุรกิจ และมากกว่า 60% เชื่อว่า AI จะช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น ซึ่ง 1 ใน 3 ขององค์กรจะใช้ AI สร้างเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้ทำให้คาดว่าอัตราการเติบโตของ AI ที่จะเห็นในปีนี้มีไม่ต่ำกว่า 37.3%ในภาพรวม นายเอกลักษณ์เชื่อว่า AI จะมีผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเสิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การปรึกษาเอเจนซี่ และการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจ ซึ่งที่ผ่านมาหลายสิบปี วิธีการเหล่านี้ถูกนำใช้ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการตั้งราคา ทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนไป เพราะ AI จะมาย่อยข้อมูล ให้ทำทุกอย่างเร็วขึ้น"AI จะมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่จะขับเคลื่อนและสร้าง ตอบสนอง และรับรู้ความต้องการของตลาด รู้ว่าใครต้องการอะไร ชอบสีแบบไหน”ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Mandala Cosmos และ Mandala Analytics ให้เป็น All-in-One Platform ซึ่งจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียทั้งการติดแท็กจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ และการแจ้งเตือน เพื่อช่วยบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการแจ้งเตือนหากมีเหตุการณ์วิกฤต ผ่านอีเมล หรือไลน์ (Line) ได้ รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Mandala AI Custom Enterprise Solutions หรือการออกแบบแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับลูกค้าระดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าโครงการเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท ต่อปีในอีกด้าน บริษัทเตรียมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ “กาแล็กซี่อินไซต์" (Galaxy Insights) ที่ออกแบบมาให้เจาะลึกข้อมูลเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง (Beauty and Cosmetics) กลุ่มธุรกิจอาหาร เป็นต้น ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นฮ่องกงนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ระบบและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าไว้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Mandala AI ที่มีทั้งระบบ Social Listening & Monitoring, Data Analytics, CRM, CPD Platform และอื่นๆ ซึ่งเป็น Software as a Services (SaaS) หรือการพัฒนา Paradigm Engine ในฐานะ Platform as a Service (PaaS) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเทรนโมเดลเอไอได้เองเป็นต้น“จากที่ขายมอเตอร์ไซค์ 1 คันแล้วเริ่มดำเนินธุรกิจมา 4 ปี เราสามารถระดมทุนได้ 4.3 ล้านเหรียญตั้งแต่ก่อนเปิดกิจการ เราวางเป้าหมายไป 173 ประเทศ รองรับ 15 ภาษา เชื่อว่าเป็นไปได้เหมือนที่สำนักข่าวต่างประเทศทำได้” นายเอกลักษณ์ กล่าว "โลกวันนี้ไม่ได้รันด้วยประเทศ แต่รันด้วยภาษา เฉพาะภาษาอังกฤษก็ครึ่งโลกแล้ว สเปนอีก 20% ถ้าทำแต่ภาษาไทย ก็จะเป็นเฉพาะคนไทย เราจึงวางเป้าหมายตั้งแต่วันแรก ว่าจะไประดับโลก จึงมีการวางระบบเครื่องอย่างรอบคอบ เรามีระบบที่เป็นฟรี ราคาอัปเกรดจับต้องได้ ปีนี้จะเน้นที่อังกฤษ อเมริกา แคนาดา มีทีมงานที่เม็กซิโกแล้ว กำลังจะมีทีมที่ออสเตรเลียและฮ่องกง"นายเอกลักษณ์ทิ้งท้ายถึงแผนบุกตลาดโลกที่จะครอบคลุมถึงปี 2026 ว่าเมื่อทำธุรกิจไป 5 ปี คาดว่าจะเกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (คำนวณจากค่าบริการเริ่มต้น 15 เหรียญสหรัฐ คูณด้วยจำนวนลูกค้าที่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย แล้วคูณด้วยตลาดที่ให้บริการราว 20 ประเทศ“เรารับรู้รายได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว รายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายประมาณ 30-40% คิดว่าจะเติบโตอีก 200% ในปีนี้ และถ้าเป็นไปตามเป้า ปีหน้าเราจะโตขึ้นอีก เรากำลังเข้าสู่การระดมทุนเพิ่มอีก 350 ล้านบาท (10 ล้านเหรียญ) ซึ่งในอนาคต โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จะผันตัวเป็นนักลงทุนในปี 2025 เพราะเราเกิดจากโกดัง มีประสบการณ์ทำเซิร์ฟเวอร์เอง เรารู้ว่าเทคคัมพานีที่เริ่มต้นได้ดีเป็นอย่างไร และปี 2025 เราวางแผนสร้างโซเชีบลมีเดียหลักของอาเซียน เชื่อว่าการเติบโตในตลาดโซเชียลมีเดียนั้นเป็นไปได้ และอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ด้วย.