ทรู คอร์ปฯ ชวนทิ้ง ‘e-Waste’ เดินหน้าภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อม

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันทั้งภาวะโลกร้อนที่เห็นได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะร่วมกันตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้าไปช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม“ในประเทศไทยปีที่ผ่านมามีการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือกว่า 16.7 ล้านเครื่อง ขณะที่ปริมาณโทรศัพท์มือถือที่ถูกทิ้งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนกว่า 25,050 ตัน แต่มีเพียง 17 ตัน หรือ 1% เท่านั้น ที่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธี”การกำจัดขยะอิเล็อทรอนิกส์อย่างถูกวิธี 1 เครื่องจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12.6 กิโลกรัม ถ้าคำนวนเป็น 1 ล้านเครื่อง จะเทียบเท่าการประหยัดพลังงานให้ 3.7 ครัวเรือนใช้งานใน 1 ปีด้วยเหตุนี้ ทรู คอร์ปฯ จึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อร่วมลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2573หนึ่งในพันธกิจเร่งสร้าง ทรู คอร์ป สู่การเป็น Telecom-Tech Company อย่างเต็มรูปแบบ คือการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งแบรนด์ทรูและดีแทคต่างเป็นช่องทางจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและดีไวซ์รวมมากกว่าล้านเครื่องต่อปี บริษัทฯภายใต้ “โครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” จะนำจุดแข็งของทั้งทรู และดีแทค มาขยายจุดรับทิ้งขยะ e-Waste ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งที่ ทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขาทั่วประเทศ เสริมด้วยการมอบสิทธิพิเศษที่หลากหลายจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และการเป็นองค์กรที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero e-Waste to Landfill) ภายในปี 2573สำหรับลูกค้าทรู-ดีแทค ที่ร่วมทิ้ง e-Waste อย่างถูกวิธี สามารถเลือก “Drop for Rewards” กับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ ทรูคอฟฟี่ อัปไซส์เครื่องดื่มที่ร่วมรายการของทรูคอฟฟี่, รับส่วนลด 50% จาก PAUL , รับฟรีเมนูโอริโอ้ปั่น จากตู้เต่าบิน, รับฟรีคอร์นด็อกซอสชีส จาก Sukishi ตามเงื่อนไขที่กำหนด จนถึงฟรีค่าสมัครสมาชิก M Gen มูลค่า 100 บาท จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอื่นๆ