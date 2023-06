4 ขั้นตอนทำ “AI เซลฟี่” สร้างรูปโปรไฟล์ใหม่บน LINE สนุกกับภาพเหนือจินตนาการจาก AI

ไลน์ (LINE) ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ “AI เซลฟี่” บนไลน์ โปรไฟล์ สตูดิโอ (LINE Profile Studio) การันตีเป็นบริการด้านรูปโปรไฟล์บนแอป LINE ซึ่งจะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยเนรมิตรูปได้หลากหลายสไตล์โดยอัตโนมัติจากรูปที่เลือกความพิเศษของ AI เซลฟี่คือผู้ใช้สามารถใช้ AI เซลฟี่ ได้จาก Profile Studio จากหน้ารูปโปรไฟล์บนแอป LINE ได้เลย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่ โดยใช้รูปใบหน้า 10 – 20 รูป มีสไตล์ภาพให้เลือก 5 แบบ ได้แก่ Basic เสมือนจริง, Fantasy คาแรกเตอร์แฟนตาซี และ Art ภาพวาดดินสอและสีน้ำ และอีกมากมาย โดยมีแพคเกจให้เลือก 2 ราคา ตามระยะเวลาที่ใช้เนรมิตภาพ ซึ่งแม้จะใช้รูปภาพเดิมเพื่อสร้างใหม่ ก็จะได้ผลลัพธ์ภาพใหม่ ๆ ไม่ซ้ำเดิม ซึ่ง LINE เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความสนุกไปกับจินตนาการจาก AIสนนราคา 2 แพคเกจประกอบด้วย 1. สร้างรูปภาพ AI จำนวน 100 รูป ในเวลา 24 ชั่วโมง (130 coins) 2. สร้างรูปภาพ AI จำนวน 100 รูป ในเวลาไม่กี่นาที (260 coins)ผู้ใช้สามารถใช้ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์บน LINE จะดาวน์โหลดเก็บไว้ ใช้เป็นรูปพื้นหลังห้องแชท หรือจะแชร์บนโซเชียลมีเดียก็ได้ เพียงทำผ่าน 4 ขั้นตอน เริ่มที่ 1. แตะที่ไอคอนโปรไฟล์บนหน้าหลัก 2. แตะที่ไอคอน Profile Studio และเลือก “AI เซลฟี่”3. เลือก 10 ถึง 20 รูปภาพใบหน้า ตามวิธีแนะนำ และ 4. เลือก 1 ใน 2 แพคเกจตามระยะเวลาสร้างรูปภาพที่ต้องการ ซึ่งสุดท้าย ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสร้างรูปภาพเสร็จสมบูรณ์บริการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ค้นพบตัวตนใหม่ ๆ ได้บน LINE” (Meeting New Selves on LINE) ซึ่งทำให้ LINE Profile Studio มีแผนจะขยายเครื่องมือการสื่อสารด้วย AI เทคโนโลยีล้ำสมัย และความร่วมมืออื่น ๆ เป้าหมายคือเพื่อให้ผู้ใช้ได้สนุกไปกับการบ่งบอกตัวตนในรูปแบบที่หลากหลายและสนุกสนานกว่าเดิม.