"LEGO 2K Drive" พร้อมเหยียบคันเร่งแล้ววันนี้!

*สำหรับ Nintendo Switch จะไม่มีฟังก์ชันการเล่นแบบ crossplay โดยบางฟีเจอร์และการเล่นออนไลน์กำหนดให้ผู้เล่นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนบัญชี 2K ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเล่นออนไลน์บนคอนโซล

**ตามราคาขายปลีกที่แนะนำของ 2K ราคาขายหน้าร้านอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และภูมิภาค

***รางวัล Drive Pass จะต้องปลดล็อกผ่านการเล่นเกม Year 1 Drive Pass ซึ่งประกอบไปด้วย Drive Pass ฉบับพรีเมียมสำหรับซีซัน 1-4 ของ Drive Pass โดยรางวัลพรีเมียมเพิ่มเติมสามารถเก็บได้ผ่านการเล่นเกม บันเดิล Year 1 Drive Pass ที่รวมอยู่ใน Awesome Edition และ Awesome Rivals Edition หรือสามารถเลือกซื้อแยกต่างหากได้เช่นกัน โดยผู้เล่นจำเป็นต้องมีตัวเกมหลัก บัญชี 2K และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Drive Pass โปรดไปที่ https://lego.2k.com/drive/drive-pass/

"LEGO 2K Drive" คือผลงานของ Visual Concepts ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเกมขับรถ ที่ผสมผสานองค์ประกอบที่ดีที่สุดของเกมขับรถแบบโอเพ่นเวิลด์เข้ากับการแข่งขัน ด้วยระบบการปรับแต่งยานพาหนะที่หลากหลาย ผู้เล่นสามาถเลือกได้ว่าจะเล่นคนเดียวหรือหลายคนด้วยโหมด co-op และ multiplayer ที่ครบครัน รวมถึงการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม (crossplay) ที่ให้ผู้เล่นสามารถเล่นด้วยกันได้แม้อยู่บนคนละแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่าน Steam และ Epic Games Store“เรารู้สึกตื่นเต้นกับก้าวแรกในการร่วมมือกันระหว่าง 2K และ the LEGO Group”กล่าว “Visual Concepts และ 2K ได้ร่วมมือกันสร้าง LEGO 2K Drive เพื่อยกระดับประสบการณ์เกม LEGO ที่แฟน ๆ ทั่วโลกหลงรัก ให้แฟนเกมทุกคนได้สนุกและร่วมตื่นเต้นไปพร้อมกัน”เผยว่า “LEGO 2K Drive เป็นเหมือนโครงการในฝันที่กลายเป็นจริงสำหรับ Visual Concepts ซึ่งทีมมีความหลงไหลในเกมขับรถและเกมแบบโอเพ่นเวิลด์ สำหรับสไตล์การเล่นเกม ไม่ว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนจะเป็นแบบไหน ภายในโลก Bricklandia มีให้เลือกตามความชอบแบบครบถ้วนให้แฟน ๆ ได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา และเราหวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสกับโลกที่เราสร้างขึ้นมาจากความมหัศจรรย์ของ LEGO”ได้แก่:วางจำหน่ายในราคา $59.99** บน PlayStation®4 (PS4™), Xbox One, PC และ Nintendo Switch™ และในราคา $69.99* บน PlayStation®5 (PS5™) และ Xbox Series X|S ในรูปแบบแผ่นเกมและแบบดิจิทัลวางจำหน่ายในราคา $99.99** พร้อมกิมมิคใหม่ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะคันใหม่ ลวดลายและเลโก้มินิฟิกเกอร์ ผู้เล่นยังจะได้รับ ‘Year 1 Drive Pass’ ซึ่งเป็นบันเดิลที่ประกอบไปด้วย Drive Pass เวอร์ชันพรีเมียมซีซัน 1-4 พร้อม Awesome Pizza Vehicle และ 550 coins***วางจำหน่ายในราคา $119.99** พร้อมกิมมิคใหม่ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะคันใหม่หลากหลายคัน ลวดลายและเลโก้มินิฟิก ผู้เล่นจะได้รับ ‘Year 1 Drive Pass’ ซึ่งเป็นบันเดิลที่ประกอบไปด้วย Drive Pass ฉบับพรีเมียมสำหรับซีซัน 1-4 พร้อม Awesome Pizza Vehicle และ 550 coins***"LEGO 2K Drive" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่าน Steam และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lego.2k.com/drive/