Samsung เปิดตัวแอปฯ One ESports รวมคอนเทนต์เกมส่งตรงถึงมือผู้ใช้

คาร์ล นอร์เดนเบิร์ก ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ โมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ประจำภูมิภาคของ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย กล่าวว่า หัวใจสำคัญของแบรนด์ซัมซุงคือการเสริมพลังให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงโดยใช้เทคโนโลยีของเรา แอปพลิเคชัน One Esports ช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นได้เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนของซัมซุงที่เป็นผู้เล่นเกมหรือเป็นแฟนอีสปอร์ตสามารถเหนือกว่าผู้ใช้คนอื่นๆ เพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้ก่อนใคร ซัมซุงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับOne Esports เพี่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้ใช้ และตื่นเต้นกับเนื้อหาอันยอดเยี่ยมที่แพลตฟอร์มนี้นำเสนอให้ผู้ใช้”“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้นำเสนอแอปพลิเคชัน One Esports สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุง และหวังว่าจะสามารถสานต่อความร่วมมือกับซัมซุงและร่วมกันมอบประสบการณ์พิเศษให้กับแฟนๆอีสปอร์ต และผู้เล่นเกมทั่วโลกต่อไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง”โดยผู้ใช้ซัมซุงกาแล็คซี่จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ในแอปพลิเคชัน One Esports นอกเหนือไปจากบทความ ด้านเกมและอีสปอร์ตจากเว็บไซต์ของ One Esports แอปพลิเคชันนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ คำแนะนำ และวิดีโอต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องหลังหรือข้อมูลเชิงลึกของนักกีฬา One Esports หรือทีมอีสปอร์ตชั้นนำรวมถึงการแนะนำและกลเม็ดการเล่นเกม ระดับมืออาชีพ รวมไปจนถึงการอธิบายรูปแบบและจังหวะการเล่นเกมของผู้ชนะ เนื้อหาต่างๆ ในแอปพลิเคชันจะแตกต่างกันตามแต่ละท้องตลาดและมีหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และตากาล็อก