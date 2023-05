AIS มั่นใจไม่เอี่ยวขั้วอำนาจเปลี่ยน ย้ำ”ควบรวมทรู-ดีแทค"ไม่มีผลต่อราคาโปรฯ HBO 999บ.ต่อปี

หลังจากพักไประยะหนึ่ง เอไอเอส (AIS) ประกาศกลับมาจับมือเอชบีโอ (HBO) เพื่อให้บริการสตรีมมิ่งบน HBO GO และ 5 ช่องพรีเมียมผ่าน AIS PLAY จัดโปรเฉพาะลูกค้า AIS 99 บาท/เดือน และ 999 บาท/ปี ย้ำราคานี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการควบรวมดีแทค-ทรู แต่เป็นราคาที่วิจัยแล้วว่าเหมาะสมกับคอนเทนต์พรีเมียมไทย ระบุคอนเทนต์บน HBO ไม่สามารถหาซื้อชมที่อื่นได้แล้ว มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังฟื้นทำคนไทยมีกำลังซื้อมากขึ้น ไม่หนักใจการเลือกตั้งทำขั้วอำนาจเปลี่ยนเพราะ AIS ไม่ได้มีความผูกพันใดกับขั้วอำนาจนายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวในงานประกาศความร่วมมือกับ HBO หนึ่งในสตูดิโอเครือวอร์เนอร์ (Warner Bros. Discovery) บริษัทสื่อและความบันเทิงที่สร้างและจัดจำหน่ายคอนเทนต์ผ่านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสตรีมรายใหญ่ของโลก ถึงความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจช่วงหลังการเลือกตั้งใหญ่ 2566 โดยย้ำว่างานบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้วอำนาจ AIS จึงไม่รู้สึกอะไรกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน พื้นฐานการให้บริการวันนี้อยู่ที่คุณภาพ ซึ่งหากคุณภาพไม่ดี ลูกค้าก็ไม่ใช้งาน“ลูกค้าไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเคยใช้มาแล้วแฮปปี้หรือเปล่า สิ่งที่จะทำให้เราให้บริการได้ดีคือคุณภาพการให้บริการ ว่าตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่า ผมว่าตรงนั้นสำคัญที่สุด”คำยืนยันของปรัธนาเกิดขึ้นในวันที่ประเทศไทยมีสัญญาณการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากอนุรักษ์นิยมเป็นเสรีนิยม การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้บางองค์กรหนักใจเพราะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับ AIS ปรัธนาไม่ตอบรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลบวกหรือลบ รวมถึงอาจถูกคัดค้านจากขั้วอำนาจใหม่ โดยเฉพาะดีลควบรวมบริษัท 3BB ของ AIS ที่เชื่อว่าจะเป็นไปตามครรลองปกติของการทำธุรกิจ“ครรลองปกติของการทำธุรกิจ คือถ้าดีก็ไปต่อได้ ถ้าไม่ดีมีคนท้าทายก็ท้าทายได้อยู่แล้ว ไ่ม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจ แต่เกี่ยวกับการทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่า”สำหรับทิศทางธุรกิจหลังคู่แข่งอย่างทรูและดีแทคควบรวมกัน ปรัธนาเผยว่าการควบรวมไม่ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงการทำการตลาดและการตั้งราคาบริการของ AIS โดยตรงในขณะนี้ เนื่องจากการแข่งขันยังคงดุเดือดต่อเนื่องไม่เปลี่ยนจากในอดีต การแข่งขันจึงยังอยู่ในระดับที่มีการเปลี่ยนเกมทุกวันเช่นเดิม จึงไม่ได้รู้สึกอะไรมากนัก เพียงแต่แทนที่ 2 บริษัทจะออกคนละโปรโมชัน ก็เหลือเพียงการออกแพคเกจเดียว"วันนี้ยังคงเห็นความพยายามตอบโจทย์ลูกค้าในแพคเกจที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม AIS ยึดหลักการทำราคาที่คุณภาพและความแตกต่างของตัวสินค้าเป็นตัวตั้งในอันดับแรก ว่าสินค้าเราตอบโจทย์และลูกค้าพอจะมีกำลังซื้อจ่ายต้นทุนเราไหวไหม ตัวที่ 2 คือการแข่งขันรอบข้าง ว่าบริการตัวนี้มีการแข่งขันตัดราคาจนต้องปรับโปรโมชันหรือเปล่า ซึ่งการควบรวมที่เกิดขึ้นก็ยังเห็นการแข่งขันรุนแรงอยู่ เราก็เต็มที่ในการตอบโจทย์ลูกค้า มีเรื่องการแข่งขันแทบจะเปลี่ยนเกมทุกวัน เหมือนเดิม ไม่รู้สึกอะไรมากนัก เพียงแต่แทนที่ 2 บริษัทจะออกโปรโมชัน ก็เหลือออกคนเดียว เพราะว่าเป็นบริษัทเดียวกันซะแล้ว"สิ่งที่พิสูจน์คำพูดของปรัธนาได้ว่าราคาแพคเกจบริการใหม่ AIS ไม่ได้รับผลกระทบจากการควบรวมดีแทค-ทรู คือแพ็กเกจ HBO สำหรับลูกค้า AIS ซึ่งปรัธนาระบุว่าเป็นการกำหนดราคาแพคเกจของคอนเทนต์ความบันเทิงสำหรับดูซีรีส์และภาพยนตร์ HBO ได้ไม่จำกัดในราคาที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่เปิดบริการดิสนีย์พลัส เบื้องต้น AIS พบว่าระดับราคา 99-100 บาทเป็นราคาที่วิจัยแล้วว่าเหมาะสมกับคอนเทนต์พรีเมียม และความหลากหลาย HBO เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่ไม่สามารถหาซื้อชมที่อื่นได้เลยรายละเอียดแพ็กเกจ HBO สำหรับลูกค้า AIS ประกอบด้วย HBO แพ็กเกจ ผู้ใช้สามารถดูซีรีส์และภาพยนตร์ HBO ได้ไม่จำกัด เริ่มสตรีมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม HBO GO พร้อมกันได้สูงสุด 3 อุปกรณ์ และ AIS PLAY 1 อุปกรณ์ กับช่องพรีเมียม 5 ช่องดังที่อัดแน่นทุกความมัน HBO, HBO Signature, HBO HITS, HBO Family และ Cinemax แพ็กเกจรายเดือน ค่าบริการาคาพิเศษ 99 บาท/ เดือน (นาน 3 เดือน) จากนั้นคิดค่าบริการ 149 บาท/ เดือน ขณะที่แพ็กเกจรายปี HBO ค่าบริการาคาพิเศษ 999 บาท/ปีนอกจากนี้ยังมี AIS PLAY แพ็กเกจ ประกอบด้วย PLAY PREMIUM PLUS 299 บาท/เดือน และสำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็ก PLAY PREMIUM PLUS อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มคอนเทนต์ HBO ทั้งหมด พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ขณะที่ลูกค้า AIS Fibre สามารถสมัครเน็ตบ้าน 1Gbps/500Mbps ราคา 899 บาท/เดือน เพื่อรับสิทธิ์ดูฟรีแพ็กเกจ PLAY XL ซึ่งจะรวมคอนเทนต์ทั้งหมดของ HBO ในแพ็กเกจแล้วปรัธนากล่าวว่าความร่วมมือกับ HBO ทั้งหมดนี้เกิดเพื่อให้โครงข่ายที่แข็งแรงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าหลายด้าน บนความตั้งใจขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมและตอบการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน โดยวันนี้เครือข่าย 5G AIS คลุม 87% ของพื้นที่ประชากร ถือว่าใหญ่ที่สุดในไทยและอาจใหญ่ที่สุดในอาเซียน สามารถให้บริการลูกค้า 7.2 ล้านคนที่ใช้ 5G AIS บนพื้นฐานคลื่นที่กว้างที่สุด ทำให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศ ซึ่งนอกจากธุรกิจ 5G ปรัธนาระบุว่าโครงสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไฟเบอร์ในปัจจุบันของ AIS Fibre ครอบคลุม 1.3 แสนตารางกิโลเมตร ทำสถิติเข้าถึงครัวเรือนมากที่สุดในไทย โดยสามารถไปถึงทุกห้องในบ้าน เห็นได้จากเทคโนโลยีไฟเบอร์ทูรูมที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 2.3 ล้านรายสำหรับตลาดวิดีโอออนดีมานด์ ผู้บริหาร AIS เผยว่าปัจจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย 71 ล้านรายราว 38% มีการชมวิดีโอออนดีมานด์ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 37% ที่คิดจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก 8 พันล้านราย โดยคาดว่าเม็ดเงินรายได้ในตลาดบริการสตรีมมิ่งไทยจะมีมูลค่า 12,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% ต่อปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยราคาที่ผู้ใช้จ่ายค่าบริการสตรีมมิ่งในไทยคือ 1,294 บาทต่อปี คิดเป็นอัตราเติบโต 8% ต่อปีปัจจุบัน เอไอเอสเพลย์ (AIS Play) ให้บริการลูกค้า 8 ล้านราย ในกลุ่มนี้เป็นผู้ดูเนื้อหาต่อเนื่องวันละ 300 นาที เกือบ 5 ชั่วโมง พบว่ามีการใช้จอใหญ่เพื่อชมเกิน 3 ชั่วโมง และจอเล็กมากกว่า 1 ชั่วโมง.