สรุปไทม์ไลน์ Dolfin Wallet โบกมือลาไทย

นับตั้งแต่ปลายปี 2562 บริการ Dolfin Wallet สามารถเข้าถึงผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน แต่ตัวเลขนี้ไม่พอ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ JD.com ต้องขาดทุนกว่า 1 พันล้านหยวน (147 ล้านดอลลาร์) จากการร่วมทุนในไทยระหว่างปี 2560-2564ไทม์ไลน์ความเคลื่อนไหวของ Dolfin Wallet ที่น่าสนใจในประเทศไทย เริ่มที่แอปพลิเคชันดอลฟินวอลเล็ต (Dolfin Wallet) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผ่านการร่วมทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของไทย กับเจดี ดอทคอม (JD.com) ยักษ์อีคอมเมิร์ซจากประเทศจีน โดยดอลฟินวอลเล็ตเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ใช้ได้ที่ร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัลและร้านค้าชั้นนำอื่นๆ ซึ่งลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวัน (The 1) เพิ่มทุกการใช้จ่าย รวมทั้งยังมีคูปองส่วนลดจากร้านค้าต่างๆจับมือกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว Dolfin Money | KBank สินเชื่อส่วนบุคคลบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องส่งเอกสารแสดงรายได้ ตั้งเป้าผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 100,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2564ยอดผู้ใช้บริการ Dolfin Wallet ทะลุ 2 ล้านรายเปิดบริการสินเชื่อหมุนเวียน “ShopJai via Dolfin Money” ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าภายในปี 2564 จะมีผู้สมัครใช้บริการสินเชื่อหมุนเวียนราว 20,000 รายเปิดให้บริการขายประกัน เพิ่มเติมจากระบบชำระเงิน (payment) และสินเชื่อดิจิทัล เพื่อเป็น “Financial Platform Provider” ที่เข้าถึงง่ายจับมือ พีวายเคคาร์สเซ็นเตอร์ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการผ่านดอลฟิน วอลเล็ตจับมือ เต่าบิน ขยายบริการสแกนจ่ายผ่านคาเฟ่อัตโนมัติ 24 ชั่วโมงJD.com เป็นข่าวขาดทุน 1 พันล้านหยวน (147 ล้านดอลลาร์) จากการร่วมทุนในไทยระหว่างปี 2560-2564 ตามเอกสารของรัฐบาลไทยที่ถูกรายงานใน South China Morning Postแพลตฟอร์ม เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อในประเทศไทยแพลตฟอร์ม เจดี เซ็นทรัลยุติการให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทำให้ ดอลฟิน วอลเล็ตต้องยุติการให้บริการไปด้วยบริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด ร่อนจดหมายชี้แจงสื่อมวลชน ให้ทราบว่าจะ ยุติการให้บริการดอลฟิน วอลเล็ตทุกบริการ โดยขอบคุณลูกค้า ร้านค้า พาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจใช้บริการดอลฟิน วอลเล็ตมาโดยตลอดวันยกเลิกการให้บริการบางส่วนของดอลฟิน วอลเล็ต ได้แก่ บริการเติมเงิน (Top Up) และบริการชำระบิล (Bill Payment)วันให้บริการวันสุดท้ายของดอลฟิน วอลเล็ต โดยในระหว่างนี้ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการดอลฟิน วอลเล็ตได้ตามปกติทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีเงินคงเหลือในบัญชีดอลฟิน วอลเล็ต สามารถโอนเงินทั้งหมดออกไปยังบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 วิธีการโอนเงินออกถูกชี้แจงไว้ที่ www.dolfinthailand.com/transfermoney โทร. 02-255-5959