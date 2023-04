True จัดแพกเกจ TRAVEL PACK ให้ลูกค้าสมัครใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนซิม

เพื่อเอาใจลูกค้าทรูให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจไร้กังวล ... ทรู 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะ ที่เติมเต็ม Your Everyday Connect Tech Living พร้อมมอบความคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อมีกันและกัน Better Together จัดความพิเศษให้ลูกค้าได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นแบบสุดคุ้มโดยนำข้อมูลการใช้งานเน็ตและโทร.ในต่างประเทศที่ลูกค้านิยมท่องเที่ยวมาวิเคราะห์และออกแบบแพกเกจให้ตรงใจลูกค้า ให้สุขยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางท่องเที่ยว และความพิเศษที่ลูกค้าทรูว้าวมากที่สุด คือ การให้เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 10GB และโทร.ออกรับสายฟรี 5 นาที ที่ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากสายเรียกเข้าจึงเป็นที่มาของแพกเกจล่าสุด TRAVEL PACK แพกเสริมเน็ตต่างประเทศ สมัครง่ายไม่ต้องเปลี่ยนซิม สะดวกสบายเอาใจนักเดินทางทั่วโลกได้อย่างไร้กังวล มีให้เลือกหลากหลายประเทศทั่วโลก สมัครวันนี้...รับสิทธิสุดคุ้มจริงๆ ทั้งฟรี! เน็ตเพิ่ม 3GB ฟรี! ค่าโทร.กลับ รับสาย 5 นาที นาน 3 วัน ฟรี! ประกันการเดินทาง 10 วัน และรับส่วนลด Just Grab, Grab Car รถส่งไป-กลับสนามบิน 25% สูงสุด 100 บาทTRAVEL ASIA 7GB รับเน็ตเต็มสปีดเป็น 10 GB ใช้ได้นาน 10 วัน 399 บาท สมัครกด *118*399#TRAVEL WORLD 7GB รับเน็ตเต็มสปีดเป็น 10 GB ใช้ได้นาน 15 วัน 899 บาท สมัครกด *118*899#หรือสมัครผ่าน ทรูไอเซอร์วิส https://bit.ly/3OKf69lข้อมูลเพิ่มเติม True Call Center 1242 หรือ Website: https://www.true.th/truemoveh/site/international_service/travelling_abroad#TrueTogether #TrueMoveH #True5G #TRAVELPACK