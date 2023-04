ทรู 5G จัดเต็ม สุขไม่อั้น “มหัศจรรย์ซัมเมอร์ไปกับทรู”

กล่าวว่า• Wonderful Summer สุขสนุกไปกับทุกทริปด้วย True TRAVEL SIM สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่ TRAVEL SIM ASIA, TRAVEL SIM GREATER CHINA และ TRAVEL SIM SOUTH KOREA รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่มฟรีทันที 4GB รวมเป็นใช้งานได้ 10GB นาน 10 วัน ราคา 399 บาท, TRAVEL SIM WORLD รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่มฟรีทันที 4GB รวมเป็นใช้งานได้ 10GB นาน 15 วัน ราคา 899 บาท พิเศษสุด! สำหรับ TRAVEL SIM JAPAN รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่มฟรีทันที 6GB เป็นใช้งานได้ 12GB นาน 10 วัน ราคา 399 บาท *สิทธิพิเศษเน็ตฟรีจะได้รับทันทีเมื่อมีการเปิดใช้งานที่ต่างประเทศครั้งแรกภายในวันที่ 31 พ.ค. 66• เที่ยวสบายใจหายห่วง Celebrate Wonderful Time กันทั้งครอบครัว จากทรูออนไลน์ ลูกค้าใหม่ สมัครเน็ตบ้านไฟเบอร์ 500/500 Mbps วันนี้ รับสิทธิ์อัพความเร็วเน็ต 2 เท่า เป็น 1000 Mbps ฟรี นาน 6 เดือน (มูลค่า 119 บาท/เดือน) พิเศษ รับฟรี กล้อง CCTV พร้อมบริการ Cloud 7 วัน, กล่อง TrueID TV ชมฟรี Unlock TV 24 เดือน และซิมทรูมูฟ เอช 5GB เริ่มเพียง 499 บาท/เดือน (ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอชรายเดือน ปกติ 699 บาท/เดือน) ลูกค้าปัจจุบันทรูออนไลน์ อยากได้กล้อง CCTV พร้อมบริการ Cloud 7 วัน จ่ายเพิ่มเพียง 99 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66• มหัศจรรย์ซัมเมอร์ สนุกไม่อั้น กับหนังใหม่น่าดู ที่นี่ที่เดียว พิเศษลูกค้าทรู 5G สมัครแพ็กเกจ TrueVisions NOW Premium เพียง 399บาท/เดือน (ปกติ 449 บาท/เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 สมัครเลย คลิก http://bit.ly/3JTQbjb หรือที่ทรูช็อป และโทร. 02-700-8000 กด 3มหัศจรรย์ซัมเมอร์ โปรแรงรับร้อนกับกล่อง ทรูไฮบริด ดีที่สุด จากทรูวิชั่นส์สมัครทรูไฮบริดแพ็กเกจ Platinum หรือ Gold พร้อมเน็ตบ้านทรู 1 Gbps ฟรี! ค่าติดตั้งทุกจุด และค่าแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 สมัครได้ที่ http://bit.ly/3E6giBx หรือที่ทรูช็อป และโทร. 02-700-8000 กด 3สมัครทรูไฮบริดแพ็กเกจอื่น ๆ พร้อมเน็ตบ้านทรู 1 Gbps ฟรี! ค่าติดตั้งจุดหลัก และค่าประกันอุปกรณ์ทุกจุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 สมัครได้ที่ http://bit.ly/3TWwCev หรือที่ทรูช็อป และโทร. 02-700-8000 กด 3• Wonderful Health คุ้มค่าที่สุด กับ MorDeeo Vaccine At Home Campaign ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าทรู บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ครอบคลุม 4 วัคซีน (ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด, ปอดอักเสบ, ไวรัสตับอักเสบบี, มะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์) *จำนวนจำกัด! 100 สิทธิ์ เท่านั้น จองเลย คลิก http://bit.ly/3FOchCn o Health Check Up at home เฉลิมฉลองวันครอบครัว ลูกค้าทรู ซื้อเเพ็กเกจตรวจน้ำตาลและไขมันถึงบ้าน ให้คุณพ่อ คุณเเม่ ในราคาพิเศษ 1,399 บาท จองเลย คลิก http://bit.ly/3nd7XGt ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66• อัพซัมเมอร์ ให้ปังแบบไม่อั้น ด้วยเบอร์มงคล รับปีใหม่ไทย เบอร์ฟันธงขั้นเทพ เริ่มต้น 499 บาท/เดือน รับเลย! การ์ดมงคลที่ระลึก 3 แบบ• ช้อป มันส์ เว่อร์ ไปกับโปรเด็ด ดีลดี ให้ซัมเมอร์นี้มหัศจรรย์กว่าที่เคย มือถือ 4G/5G รุ่นฮิตหลากหลายแบรนด์ดัง ลดค่าเครื่องสูงสุด 8,000 บาท พิเศษ! รับเน็ตเพิ่ม 10 GB นาน 6 เดือน มูลค่า 1,794 บาท (เดือนละ 299 บาท) เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 699 บาท• สุข สนุก แบบหมดห่วงตลอดซัมเมอร์ เพียงสมัครแพ็กเสริมเน็ตทรู รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท พิเศษ! เมื่อสมัครแพ็กเสริมที่ร่วมรายการและลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำเร็จ รับเลย คูปอง Lazada 50 บาท เลือกสมัครได้ 2GB (ปกติ 1GB) 79 บาท 30 วัน, 4GB (ปกติ 2GB) 99 บาท 30 วัน, 10GB (ปกติ 5GB) 199 บาท 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66• สุขและเซฟ ตลอดซัมเมอร์ กับทรูมันนี่ รับคูปอง ส่วนลด เงินคืน สูงสุดคนละ 4,000 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66#WonderfulSummerWithTrue #มหัศจรรย์ซัมเมอร์ไปกับทรู #HappierTogether #สุขกว่าทุกวันด้วยกันกับทรู #TRUE5G