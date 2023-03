Apple เตรียมจัด WWDC23 เปิด iOS - macOS ใหม่

นอกจากนี้ ภายในงานผู้เข้าร่วมยังจะได้พบปะพูดคุยกับวิศวกรของ Apple ในแบบที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงเจาะลึกเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยนักพัฒนาเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในคำมั่นสัญญาของ Apple ที่จะช่วยนักพัฒนาสร้างแอปที่ล้ำสมัยSusan Prescott รองประธานฝ่าย Worldwide Developer Relations ของ Apple กล่าว WWDC เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ Apple ชื่นชอบที่สุดของปี เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้พบปะพูดคุยกับนักพัฒนาฝีมือเยี่ยมจากทั่วโลก ซึ่งทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในชุมชนที่น่าทึ่งแห่งนี้"WWDC23 จะต้องเป็นงานที่น่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอน และเราแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบกับพวกคุณทุกคนทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริงในกิจกรรมที่พิเศษมากๆ ครั้งนี้"สำหรับโปรแกรมออนไลน์ในปีนี้จะมีเซสชันต่างๆ รวมถึงห้องแล็บแบบตัวต่อตัว และโอกาสในการพูดคุยกับวิศวกรของ Apple และนักพัฒนาคนอื่นๆ อีกทั้งยังมีการประกาศเปิดตัวที่แชร์จากคีย์โน้ตและงานนำเสนอของ State of the Union ด้วยนักพัฒนา และนักศึกษายังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันพิเศษที่ Apple Park ในวันที่ 5 มิถุนายน เพื่อรับชมคีย์โน้ตและ State of the Union พร้อมกับชุมชนออนไลน์จากทั่วโลก อย่างไรก็ดี พื้นที่สำหรับกิจกรรมในสถานที่จริงนั้นมีจำกัด และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์และแอป Apple Developerพร้อมกันนี้ Apple ได้เชิญชวนนักศึกษาจากทั่วโลกให้มาสร้าง Playground สำหรับแอปในเรื่องที่ตนเองสนใจ และนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Swift Student Challenge