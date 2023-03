ซิสโก้-เอ็นทีทีดันองค์กรยกระดับอุตสาหกรรม เปิดศักราชบริการ Private 5G คึกคัก

ซิสโก้ และเอ็นทีที ประกาศแผนความร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้มีการนำ Private 5G ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจยานยนต์ การขนส่ง เฮลธ์แคร์ การค้าปลีก และภาครัฐ จุดพลุการผนึกกำลังให้บริการ Private 5G แก่ลูกค้าระดับองค์กรเพื่อเร่งยกระดับอุตสาหกรรมนายมาซัม เมอร์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป Provider Mobility ของ Cisco Networking ของซิสโก้ กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือจากเอ็นทีที บริษัทตั้งเป้าช่วยเร่งการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ให้ลูกค้าองค์กร ด้วยพลังของการเชื่อมต่อแบบ 5G และ Wi-Fi ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT)“ลูกค้าสามารถผสานบริการ Private 5G ซึ่งจัดการบนคลาวด์ (Cloud-managed Private 5G) ของเรา องค์กรหรือบริษัทของตนได้อย่างไรรอยต่อ โดยมีนโยบายและระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Zero Trust ที่สามารถเชื่อถือได้ว่าจะมีความปลอดภัยเต็มที่ ช่วยลดความเสี่ยงทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่าย 5G เพื่อที่ลูกค้าจะได้สามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และได้ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่”ซิสโก้ หรือ Cisco มีฐานะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ขณะที่เอ็นทีที หรือ NTT เป็นบริษัทผู้นำด้านบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ล่าสุด ทั้งเอ็นทีทีและซิสโก้ร่วมกันวางแผนที่จะร่วมสร้างนวัตกรรมและร่วมกันนำเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงบริการที่ได้รับการจัดการแบบครบขั้นตอน หรือ Managed Service เข้าสู่ตลาดซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าองค์กร สามารถปรับใช้ Private 5G ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นทั้ง 2 บริษัทวางแผนที่จะเร่งการใช้งานของ Edge Connectivity ด้วยโซลูชัน Managed Private 5G ของเอ็นทีที ที่จะออกสู่ตลาดเป็นรายแรก พร้อมด้วยการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ของอินเทล (Intel) เพื่อให้ลูกค้าของซิสโก้ และเอ็นทีทีสามารถปรับใช้งาน Private 5G ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐาน LAN/WAN/คลาวด์ (Cloud) ที่แต่ละองค์กรมีอยู่แล้วได้อย่างไร้รอยต่อ"ด้วยความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทฯ จะช่วยปลดล็อกความสามารถทางเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ‘Walkie Talkie’ แบบ Push-to-talk ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา (สำหรับพนักงานหน้างาน หรือ Frontline Workers ในยุคดิจิทัล) Machine Vision (เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)) และอื่นๆ"ซิสโก้และเอ็นทีทีระบุว่า ได้เริ่มประสานงานปรับใช้ในการให้บริการกับลูกค้าหลายรายแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ทั้ง 2 บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การวิเคราะห์การทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต ตลอดจนยานยนต์ไร้คนขับ เพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่โรงงาน ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต (IoT) ของเอ็นทีทีนายซาฮิด อาเม็ต รองประธานบริหารฝ่าย New Ventures & Innovation ของเอ็นทีทีกล่าวว่าความร่วมมือนี้เป็นการขยายโดยทั่วไปของขีดความสามารถและบริการที่ล้ำสมัยที่เอ็นทีทีนำเสนอสู่ตลาด เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถปรับธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเอ็นทีทีและซิสโก้กำลังสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันในการสรรค์สร้างโซลูชัน การให้บริการด้านเครือข่ายเฉพาะอย่างแท้จริงที่จัดการได้ง่าย“ในฐานะพันธมิตรผู้บูรณาการผสานรวมระบบขั้นแรกเริ่มของซิสโก้ ทั้ง 2 บริษัทฯ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งมอบระบบที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเครือข่าย Private 5G ที่แห่งอนาคต สำหรับลูกค้าองค์กรของเราที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก”สำหรับบริการ Private 5G ของซิสโก้นั้น เอ็นทีที จะมอบบริการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย การปรับใช้ การดำเนินการ การพัฒนากรณีการใช้งาน การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความเข้ากันสามารถใช้งานได้ และการทดสอบแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย