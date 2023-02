Garmin เคาะราคาสมาร์ทวอทช์ดีไซน์อนาล็อก VIVOMOVE TREND ขาย 9,900 บาท

Garmin เปิดตัว VIVOMOVE TREND สมาร์ทวอทช์ดีไซน์อนาล็อกเรียบหรู จัดเต็มสมาร์ทฟีเจอร์ พร้อมระบบชาร์จไร้สาย ฟีเจอร์สุขภาพ โหมดกีฬาในตัว และระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ เตรียมจัดอีเว้นท์ใหญ่ 4 – 6 มีนาคมนี้เพื่อกระตุ้นตลาดหรรษา อาภานุกูล ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า VIVOMOVE TREND ไม่เพียงเป็นไฮบริดสมาร์ทวอทช์ที่ผสมสานดีไซน์อนาล็อคเข้ากับสมาร์ทฟีเจอร์ของสมาร์ทวอทช์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแฟชั่นและฟังก์ชัน ด้วยขนาดหน้าปัดที่พอเหมาะพอดี และดีไซน์เรียบหรู ที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์การใช้งานครบครัน ทั้งฟีเจอร์ติดตามข้อมูลสุขภาพ การออกกำลังกาย และแจ้งเตือนอัจฉริยะ ทั้งยังสามารถชาร์จด้วยระบบไร้สาย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และลดความยุ่งยากในการพกพาสายชาร์จได้ด้วย จึงสามารถตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาไฮบริดสมาร์ทวอทช์คู่ใจที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาส และสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกกิจกรรมตลอดวัน“นอกจากนี้ การ์มินยังได้จัดกิจกรรม CIRCLE ME MY VIVOMOVE TREND ขึ้นเพื่อตอกย้ำถึงความคุ้มค่าในการเลือกใช้สมาร์ทวอทช์หนึ่งเรือนที่สามารถอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอคทิวิตี้ในทุกๆ วันของคุณได้อย่างลงตัวตั้งแต่เช้าจรดเย็นกับจุดเด่นเรื่องความยาวนานของอายุแบตเตอรี่ ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้สวมใส่ โดยภายในงานประกอบไปด้วยโซนกิจกรรมมากมายที่ผสมผสานกลิ่นไอของความเป็นอนาล็อกสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของ GARMIN VIVOMOVE TREND พร้อมเชื่อมกับพื้นที่แห่งศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ โซนโฟโต้บูธ โซนคาเฟ่ โซนแกลอรี่ และที่ขาดไม่ได้ คือ โซนกิจกรรมเพื่อกระตุ้น Heart Rate พร้อมขนรางวัลมากมายมาเซอร์ไพรส์ผู้ร่วมงานมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีเซทเครื่องดื่มจากร้าน piccolo vicolo ที่พัก 1 คืนจาก GalileOasis Boutique Hotel รวมถึงรางวัลใหญ่กับ VIVOMOVE TREND ที่เป็นไฮไลท์ภายในงาน โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เวิ้งกาลิเลโอเอซิส ซอยเพชรบุรี 10 บีทีเอสราชเทวี เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” หรรษา กล่าวการ์มิน วางตัวเองเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ระดับโลก การเปิดตัว VIVOMOVE TREND สมาร์ทวอทช์ดีไซน์อนาล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถูกพัฒนาให้โดดเด่นด้วยหน้าปัดเข็มนาฬิกาบอกเวลาสุดคลาสสิคที่ผสมผสานกับสมาร์ทฟีเจอร์ได้อย่างลงตัว การจัดเต็มครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน ทั้งฟีเจอร์ติดตามข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกาย อาทิ การติดตามความเครียด (Stress Tracking) การให้คะแนนประสิทธิภาพของการนอน (Sleep Score) และอีกหลากหลายโหมดกีฬาในตัว นั้นมาพร้อมระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ ระบบชำระเงินไร้สัมผัส Garmin Pay และแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4 วันในโหมดสมาร์ทวอทช์นอกจากนี้ VIVOMOVE TREND ยังเป็นสมาร์ทวอทช์ซีรีส์แรกของการ์มินที่สามารถชาร์จไร้สาย (Wireless Charging) กับแท่นชาร์จที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi ได้อีกด้วย โดยมาในราคา 9,990 บาท เตรียมพร้อมจัดงานอีเว้นท์ที่สายอาร์ตพลาดไม่ได้ เพื่อตอกย้ำคอนเซ็ปต์ ‘GET A PERFECT LOOK AROUND THE CLOCK’ กับกิจกรรม CIRCLE ME MY VIVOMOVE TREND ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เวิ้งกาลิเลโอเอซิส ซอยเพชรบุรี 10 บีทีเอสราชเทวีสำหรับ VIVOMOVE TREND มีดีไซน์แบบนาฬิกาอนาล็อกสุดคลาสสิค โดยมีเข็มนาฬิกาซ้อนทับอยู่บนหน้าจอ Full-dia ที่ถูกซ่อนไว้ เมื่อสัมผัสไปที่หน้าปัด จอสมาร์ทวอทช์จะปรากฏขึ้น พร้อมกับเข็มนาฬิกาที่กางออก ให้ผู้สวมใส่สามารถใช้งานสมาร์ทฟีเจอร์ในการติดตามข้อมูลสุขภาพ และดูแจ้งเตือนต่างๆ ได้อย่างชัดเจนสมาร์ทวอทช์ซีรีส์นี้มีให้เลือกถึง 4 สี ได้แก่ สีดำ สีไอโวรี่ สีเฟรนช์เกรย์ และสีมิสต์เกรย์ มาพร้อมกรอบสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) กระจกหน้าปัดทรงโดม และสายรัดข้อมือซิลิโคนสวมใส่สบาย แมทช์ได้ง่ายกับการแต่งตัวทุกลุคในทุกโอกาส จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องประดับคู่ใจที่สวมใส่ได้ในทุกวัน มีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถรับข้อความ อีเมล ตลอดจนติดตามการอัพเดทโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้จากบนข้อมือ เพียงเชื่อมต่อ VIVOMOVE TREND เข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ จับคู่ได้ทั้งกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android พิเศษสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android สามารถตอบกลับข้อความแบบเรียลไทม์ได้จากสมาร์ทวอทช์ทันที VIVOMOVE TREND ยังรองรับการใช้งาน Garmin Pay ให้ผู้สวมใส่สามารถชำระเงินแบบไร้สัมผัสด้วยนาฬิกาผ่านบัตรเครดิตจากธนาคารที่รองรับ ผู้ใช้งานชาวไทยคือ บริการ Garmin x Rabbit บริการชำระเงินด้วย Garmin Pay โซลูชันการชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน Rabbit Card ณ ผู้ให้บริการที่มีสัญลักษณ์ยินดีต้อนรับ Rabbit Cardนอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้นอย่างฟีเจอร์การติดตามความปลอดภัย (Safety and Tracking Features) ที่ผู้สวมใส่สามารถส่งตำแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบันไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ หรือตั้งค่าให้ส่งอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ก็ได้เช่นกัน ผู้สวมใส่ VIVOMOVE TREND ยังสามารถดูข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกายโดยละเอียด เชื่อมต่อและแข่งขันกับเพื่อน หรือสมัครเข้าร่วมชาเลนจ์ต่างๆ ได้ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect บนสมาร์ทโฟนVIVOMOVE TREND ยังมีฟีเจอร์ติดตามสุขภาพมากมายที่ช่วยให้ผู้สวมใส่เข้าใจอินไซด์สุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงสามารถดูแลสุขภาพเชิงรุก และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีได้ ด้วยฟีเจอร์เช่น ระบบตรวจวัดระดับพลังงานของร่างกาย (Body Battery) เพื่อวางแผนการทำกิจกรรม และพักผ่อนให้เหมาะสมกับระดับพลังงานของร่างกายในแต่ละช่วงเวลา ระบบติดตามอัตราการเต้นของหัวใจจากข้อมือ (Wrist-based Heart Rate) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับแจ้งเตือนเมื่อมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำผิดปกติในขณะที่ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจการนอนหลับและการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ผ่านฟีเจอร์ติดตามการนอนหลับขั้นสูง (Advanced Sleep Monitoring) ของการ์มิน ผู้ใช้จะได้รับผลคะแนนคุณภาพการนอน และข้อมูลการนอนภาพรวมซึ่งจะแสดงระยะการนอนหลับ (Sleep Stage) ในคืนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูล ความเครียด ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (Pulse OX) และอัตราการหายใจขณะนอนหลับ เพื่อประเมินการนอนของผู้ใช้ให้สมบูรณ์รอบด้านมากยิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox) ตลอดวัน และระหว่างการนอนหลับ เพื่อสังเกตและติดตามว่าร่างกายสามารถดูดซับออกซิเจนได้ดีมากน้อยเพียงใด รวมถึงฟีเจอร์ติดตามความเครียด (Stress tracking) ที่จะแสดงข้อมูลระดับความเครียดในแต่ละวัน เมื่อมีความเครียดมากเกินไป ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนให้ฝึกหายใจ เพื่อผ่อนคลายจากความเครียด ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ติดตามการหายใจ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และการเปลี่ยนแปลงระดับความเครียดนอกจากนี้คือฟีเจอร์ติดตามสุขภาพผู้หญิง (Women’s Health Tracking) ผู้ใช้สามารถติดตามรอบเดือน หรือการตั้งครรภ์ บันทึกอาการ ตลอดจนรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และโภชนาการ ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect บนสมาร์ทโฟน หรือแอปพลิเคชัน Women’s Health Tracking ในสมาร์ทวอทช์ที่สำคัญคือ GET ACTIVE ผู้ใช้จะเปลี่ยนความซ้ำซากจำเจในการออกกำลังกายรูปแบบเดิมๆ ค้นหาโหมดการออกกำลังกายที่แปลกใหม่และหลากหลาย ไปกับโปรไฟล์การออกกำลังกายในตัวของ VIVOMOVE TREND ที่มีทั้งโยคะ การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Strength Training) คาดิโอ การวิ่ง และโหมดอื่นๆ อีกมากมาย มาพร้อมการเชื่อมต่อกับจีพีเอสของสมาร์ทโฟนที่ช่วยให้สามารถติดตามเส้นทาง ระยะทาง และความเร็วระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการเดิน วิ่ง หรือขี่จักรยานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้สวมใส่ VIVOMOVE TREND ยังสามารถติดตามสถิติการนับก้าว (Step) นับจำนวนขั้นบันได (Floors Climbed) การเผาผลาญแคลอรี่ และนาทีความเข้มข้นการออกกำลังกาย (Intensity Minutes) ได้ตลอดทั้งวันนอกจากนี้ VIVOMOVE TREND ยังมีฟีเจอร์วัดอายุของสุขภาพ (Fitness Age) ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมที่ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และดัชนีมวลกายหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย เพื่อประเมินว่าร่างกายของผู้ใช้มีอายุสุขภาพน้อยกว่าหรือมากกว่าอายุจริง พร้อมทั้งแนะนำเคล็ดลับการออกกำลังกายเพื่อลดอายุสุขภาพให้อีกด้วย.