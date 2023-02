ดีป้า เปิดโครงการส่งเสริมเกมไทย และบุคลากร สู่สากล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า หลังผ่านสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่มากมาย และเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนจำเป็นต้องเร่งเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่เหล่านั้น และต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมใหม่ที่มาแรงสวนกระแสเศรษฐกิจคือ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น เกม แอนิเมชัน คาแรคเตอร์ รวมไปถึงอีสปอร์ต ที่ได้รับความนิยมในฐานะกีฬาระดับสากลในปีนี้ดีอีเอสและ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล หรือ depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้ทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด Digital Infinity: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุดด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ปี 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 42,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการจับตามากที่สุด เพราะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านบาท คิดเป็น 88% ของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่ง ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อวางรากฐานความเป็นมืออาชีพแก่เด็ก เยาวชน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งยกระดับทักษะและองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม"นอกจากนี้ depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL ยังโฟกัสไปที่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้แสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือ พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาทางการค้า สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสุดท้ายคือ การสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ตแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างสังคมคุณภาพ นำไปสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในที่สุด" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทั้งนี้ โครงการ depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL จะดำเนินการผ่าน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย1. Game Online Academy กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะผ่าน Online Platform ที่รวบรวมหลักสูตรด้านเกมกว่า280 ชั่วโมง เปิดให้เรียนฟรี มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับเด็ก ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และปรับใช้ในการทำงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะและผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสากรรมเกมกว่า 50,000 ราย2. Game Accelerator Program กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ บ่มเพาะ เปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมไทยได้แสดงศักยภาพ พัฒนาฝีมือ และผลิตเกมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถวางจำหน่ายในตลาด และแข่งขันในระดับสากลได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นที่ผ่าน ๆ มามีเกมไทยสามารถวางขายบน Nintendo eShop ได้แล้วเช่น Joojee's Journey (จู้จี้ส์ เจอร์นีย์) และ Bloody Bunny ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ Workshop เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเกม ปรึกษา รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ พร้อมเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมไทยได้พบปะ นำเสนอผลงานกับนักลงทุน ผ่านกิจกรรม Demo Day & Business Matching โดยในปีนี้มีการขยายโอกาสเพิ่มเติมให้กับนักพัฒนาเกมมือสมัครเล่น ซึ่งกิจกรรม Demo Day & Business Matching จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักพัฒนาเกมมืออาชีพ และกลุ่มเยาวชน นักศึกษา โดยตั้งเป้ายกระดับนักพัฒนาเกมกว่า 500 รายนอกจากนี้ ดีป้า ยังมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และอุตสาหกรรมเกมในระยะยาว โดยวางแผนลงทุนในโครงการ Thailand Digital Valley (TDV) พื้นที่อาคาร TDV 4 เพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักพัฒนาในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเฉพาะเกม และอีสปอร์ตสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดโครงการ depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL ได้ที่ Facebook Page: www.facebook.com/depathai