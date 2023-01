ETDA ลุยบิ๊กอีเวนต์ “DGT 2023 Happiness Creation” สร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลสู่ไลฟ์สไตล์ใหม่ เริ่ม 24-25 ก.พ.นี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า งาน DGT 2023 หรือ Digital Governance Thailand 2023 นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดิจิทัลครั้งสำคัญของประเทศ ที่ ETDA พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์ด้านดิจิทัลหน่วยงานชั้นนำของไทยและต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองสำหรับคนไทย ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ที่จะได้มาร่วมอัปเดตและอัปเกรดความรู้และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สู่การสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านการทำงาน การทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตรองรับโลกอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคงปลอดภัย ภายใต้บริบทที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและร่วมสร้างสรรค์ความสุขและชีวิตดี…เมื่อมีดิจิทัล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Creation ไปพร้อมๆ กัน สู่การต่อยอดเร่งเครื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคต ตามเป้าหมายของประเทศในระยะ 5 ปี ทั้งในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเพิ่มสัดส่วนมูลค่าต่อ GDP ประเทศเป็น 30% และการขยับ Ranking อันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลที่ 30 อันดับแรกทั้งนี้ ภายในงาน DGT 2023 : Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล แบ่งเป็น 3 โซนหลักๆ ประกอบด้วย1.Stage Zone ที่มาในคอนเซ็ปต์ Digital Phenomenon โซนเวทีเสวนาที่จะสร้างปรากฏการณ์ทางดิจิทัล จุดประกายไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รวมกว่า 60 คน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ทุกเรื่องดิจิทัลในหลากหลายหัวข้อรวมกว่า 32 Sessions ผ่าน 4 Stage ย่อย ได้แก่ 1.) The NEXT Phenomena (Main Stage) ที่จะทำให้เห็นปรากฏการณ์ทางดิจิทัล ทั้งในประเด็นร้อน ประเด็นใหญ่ ทุกเทรนด์ที่โลกกำลังจับตามาไว้ที่เวทีนี้ เช่น Digital Foresight & Global Trends, Digital Platform สู่สมดุลการดูแล, Digital Service กับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ครอบคลุมทุกสไตล์, AI For Health, ChatGPT 2) Digital Phenomenon of Chance (Mini Stage 1) กับการเปิดประตูแห่งโอกาสของ SMEs ให้ธุรกิจพร้อมยกระดับเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเติมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขยายมุมมองด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ SMEs เช่น e-Tax Invoice กับการส่งเสริม SMEs, ปัจจัยความสำเร็จและอะไรที่ยังขาดเพื่อให้ธุรกิจไปต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เครื่องมือที่ช่วยในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มรายได้ 3) Digital Phenomenon of Society (Mini Stage 2) เวทีแห่งการเติมเต็มการทำงานภาครัฐสู่ดิจิทัล เพื่อเติมเต็มความสุขของประชาชน ที่สำคัญ Service Provider ยังได้มาเห็นโอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนภาครัฐด้วย เช่น Digital Government Service ยกระดับบริการรัฐไทย เพื่อความสุขประชาชน, ทำธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นใจไปกับ Digital ID สู่บัตรประชาชนดิจิทัล, Digital ID Law Standards & Framework ที่คนทำ Service และคนใช้บริการต้องรู้, Digital ID Ecosystem ตอบทุกข้อสงสัยของการเชื่อมต่อ และ 4) Digital Phenomenon of Life (Mini Stage 3) ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Digital Sustainability ทำได้จริงหรือแค่ Concept, Digital Transformation for Life, ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมเจาะลึก Green Digital Marketing การตลาดเทรนด์ใหม่, Content Creator ปัจจัยขับเคลื่อนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่โลกดิจิทัล2.) Exhibition Zone ที่มาในคอนเซ็ปต์ The Creation of Change ที่รวมทุกความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ที่มาร่วมออกบูทโชว์ผลงานและ Usecase ที่ “สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล” ให้ upgrade & update หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างครอบคลุมรอบด้านทั้งในมุม Digital Service, Digital Adoption, Digital Literacy & Protection, Digital Infrastructure และ AI Governance & Innovation ที่สำคัญในโซนนี้ คุณจะได้เปิดประสบการณ์ดิจิทัลอย่างมีความสุขไปกับบูทของ ETDA ด้วย3.) Matching & Training Zone ในคอนเซ็ปต์ Happiness Opportunity พื้นที่แห่งการต่อยอดทักษะและโอกาสในโลกดิจิทัล ซึ่งโซนนี้มีทั้ง Business Matching พื้นที่ของการจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง Service Provider และ SMEs รวมกว่า 50 คู่ ที่จะมาเจรจาติดต่อธุรกิจกัน, กิจกรรม MOU & Special Activities, กิจกรรม Digital Job Matching พื้นที่คนรุ่นใหม่ นักศึกษาจะได้มาเปิดโลกการทำงานในอาชีพที่ตรงใจและเข้าถึงได้จากบริษัทชั้นนำของไทยมากกว่า 50 องค์กร และที่คนดิจิทัลรุ่นใหม่จะไม่พลาด คือ กิจกรรม Training ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ โดยสถาบัน ADTE (Academy of Digital Transformation by ETDA) ที่ในงานนี้ได้นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการร่างกฎหมายดิจิทัลและมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ มาเปิดหลักสูตร “Unlock e-Progress ยกระดับบริการยุคดิจิทัล” ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่คัดมาเฉพาะหลักสูตรนี้ พร้อม Workshop สุดพิเศษที่จะลงลึกถึงการนำไปใช้งานจริง โดยสอดคล้องทั้งในมิติกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่คัดมาเฉพาะไฮไลต์“งาน DGT 2023 Happiness Creation จะเป็นอีกปรากฏการณ์ทางดิจิทัลที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งยิ่งใหญ่ให้คนไทยทุกภาคส่วน ไม่เพียงได้ร่วมค้นหาคำตอบ ออกแบบความสุขของชีวิตดิจิทัลในแบบฉบับของตนเอง แต่ยังได้อัปเกรดทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต ที่จะเป็นอาวุธพาเราสู่ความพร้อมและโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และยังทำให้เห็นแนวทางการตอบโจทย์เป้าหมายทั้งในด้านการขยับ Ranking และ GDP ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอีกด้วย” นายชัยชนะ กล่าวทิ้งท้ายงาน DGT 2023 : Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://dgt.etda.or.th/ หรือหน่วยงานใดที่สนใจร่วมเป็นพาร์ตเนอร์เพื่อขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลไปกับ ETDA ในงานนี้ ติดต่อได้ที่ DGT Sponsors เบอร์ 0-2123-1238 หรือเพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand