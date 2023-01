Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy S23 ซีรีส์ 1 ก.พ. ก่อนรับเครื่องกลุ่มแรก 16 ก.พ.

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เท่านั้นจะได้รับ The new Galaxy ก่อนใครวันที่ 16 ก.พ. และได้ใช้เป็นกลุ่มแรกของโลก ก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ก.พ. พร้อมรับฟรีประกันจอแตก 1 ปี มูลค่า 3,099 บาท และ ฟรีความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า มูลค่าสูงถึง 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันเพิ่มที่จะประกาศ ณ วันเปิดจอง มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท เมื่อนำโค้ดที่ได้จากการลงทะเบียนไปจองซื้อในช่วง Pre-Orderทั้งนี้ ข้อมูลจากกสทช. ระบุว่า ทางซัมซุง ได้ยื่นขอใบอนุญาตการจำหน่าย The New Galaxy ในช่วงต้นปีนี้ทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วย Galaxy S23 / Galaxy S23+ และ Galaxy S23 Ultra โดยคาดกันว่าจะมีการปรับดีไซน์ของกล้องหลังมาวางในลักษณะเดียวกับ Galaxy S22 Ultra ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน พร้อมมีสีสันใหม่ให้เลือกใช้งาน