ดีอีเอสตั้งเป้า 200 หน่วยงานใช้แพลตฟอร์มภาครัฐ รองรับ PDPA คาดลดงบถึง 5,000 ล้านบาท

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวภายหลังเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ว่า แพลตฟอร์มภาครัฐสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยในปัจจุบันการใช้แพลตฟอร์มของภาครัฐนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงต้องมีการตั้งงบประมาณผูกผันปีต่อปีทางกระทรวงดีอีเอส จึงสร้างระบบแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานเข้ามาใช้งาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการจัดทำแพลตฟอร์มของตนเอง โดยคาดว่าจะสามารถลดงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงดีอีเอสเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร การติดตั้งระบบให้แก่หน่วยงาน และระบบให้คำปรึกษา (help desk) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนดีอี จำนวน 200 ล้านบาททั้งนี้ ตั้งเป้าหมายการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว จำนวน 200 หน่วยงานภาครัฐ คาดว่าจะเห็นผลสำเร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2566 และในอนาคตจะจัดทำโครงการต่อเนื่องเพื่อรองรับภาคเอกชน เปิดให้ผู้ประกอบการใช้งานแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาต่อยอด open source ได้ด้านนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐให้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกระบวนการติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามในระดับนานาชาติทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งใน 200 หน่วยงานเป้าหมายของโครงการนี้ ซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งความรู้จากการจัดอบรมหลากหลายรูปแบบที่สร้างความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้แนวทางในการที่จะดำเนินการให้หน่วยงานเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังได้ใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย โดยหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล support@gppc-support.in.th