Samsung เปิดอัปเดต Android 13 ในมือถือ Galaxy กว่า 45 รุ่นในเวลา 2 เดือน

หลังจากนี้ จะมีผู้ใช้ซัมซุงที่ได้รับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากซัมซุงกำลังเร่งปล่อยอัปเดต One UI 5 ให้สินค้ารุ่นอื่นๆ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระดับแฟลกชิปรุ่นเก่า โดยตั้งเป้าจะปล่อยอัปเกรดให้สินค้ารุ่นที่รองรับให้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้ One UI เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2561 และได้ปูทางให้การสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่มีความเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอินเตอร์เฟสที่สอดคล้องกันในอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ นับตั้งแต่การเปิดตัวดังกล่าวจนถึงวันนี้ ซัมซุงได้สร้าง One UI ไปแล้วประมาณ 1,000 เวอร์ชันจุดเด่นของ One UI 5 คือเปิดให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสีสันหน้าจอได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล พร้อมกับพัฒนาให้การใช้งานลื่นไหลมากขึ้น โดยเหตุที่ทำให้การอัปเดตเกิดขึ้นเร็ว เนื่องจากมีการทำงานร่วมกันกับกูเกิลล่วงหน้า ก่อนการอัปเดตระบบปฏิบัติการหลัก ซึ่งได้เข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายเรื่อง อย่างฟีเจอร์การใช้งานหลายหน้าต่างพร้อมกัน (Multi-window) ของสมาร์ทโฟนจอพับเบื้องต้น สมาร์ทโฟน Galaxy ที่ได้รับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android 13 และ One UI 5 ประกอบด้วย Galaxy S22 series, Galaxy S21 series, Galaxy S20 series, Galaxy Note 20/Note 20 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy A73 5G, Galaxy Tab S8 series, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy M52 5G, Galaxy M32 5G, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A52, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FEGalaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy F62, Galaxy A71, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy M53 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M62, Galaxy A22 5G, Galaxy Quantum 2, Galaxy F42 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy Xcover 5, Galaxy A51, Galaxy A13 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy M22, Galaxy A23 LTE/5G, Galaxy A22, Galaxy A32 LTE/5G, Galaxy A72, Galaxy M32