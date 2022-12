LINE แนะนำ 5 บริการบนแอป ส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่

ประเดิมด้วยแหล่งรวมร้านค้าสุดป็อปบนโลกโซเชียลกว่า 480,000 ร้าน ทั้งเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพและความงาม แก็ดเจ็ตไอที ยิ่งชอปสนุกขึ้นไปอีก เพราะเพิ่งปล่อย 2 ฟีเจอร์ใหม่- SHARE & EARN เมื่อซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING สามารถแชร์ข้อมูลสินค้าคูลๆ ให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามได้ และหากมีการซื้อสินค้าจากลิงก์ที่แชร์ ผู้ที่แชร์จะได้รับสินค้าพิเศษและโบนัส LINE POINTS เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ใครที่แชร์ลิงก์ให้เพื่อน และเพื่อนกดเปิดลิงก์ จะได้รับไปเลย 5 พอยท์ ถึง 31 ธันวาคม 2566- SEND GIFT ฟีเจอร์ที่ทำให้การส่งของขวัญเป็นเรื่องง่าย เพียงเลือกสินค้าแล้วกดไอคอนรูปกล่องของขวัญ แล้วกดเลือกผู้รับซึ่งเป็นเพื่อนบน LINE ได้เลยทันที ซึ่งในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 นี้ LINE SHOPPING เตรียมแจก 100 พอยท์ให้ทุกการส่งของขวัญครั้งแรกที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาท (จำกัด 2,500 ออเดอร์/เดือน)ถัดมากับ 2 บริการที่แท็กทีมอัดโปรเด็ดสติกเกอร์ ธีม อิโมจิ และบริการเสียงเรียกเข้า-รอสาย ก็ขอส่งท้ายปีกับโปร “ล้านพอยท์ ล้านสุข” แจก LINE POINTS รวมกว่า 2 ล้านพอยท์ สำหรับทุกการซื้อสติกเกอร์ ธีม อิโมจิ และเมโลดี พร้อมเติมความสุขอีกระดับกับสติกเกอร์และเมโลดีใหม่ในธีมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ กดที่ปุ่ม Send as Gift (ส่งของขวัญ) ให้เพื่อนบน LINE ได้เลยทันที- ตั้งแต่วันนี้-8 ม.ค.66 ผู้ใช้งานงานรับฟรี LINE POINTS 30 พอยท์ เมื่อซื้อสติกเกอร์ ธีม อิโมจิ หรือเมโลดี จำนวน 2 เซ็ต หรือ 2 เพลงในหนึ่งวัน จำกัด 1 ผู้ใช้งาน 1 สิทธิต่อ 1 วัน (จำกัดสิทธิสำหรับ LINE STICKERS 1,500 ผู้ใช้งานต่อวัน / LINE MELODY 200 ผู้ใช้งานต่อวัน)- ตั้งแต่ 24-25 ธ.ค.65 และ 1-2 ม.ค.66 ผู้ใช้งานรับฟรี LINE POINTS 100 พอยท์ เมื่อซื้อสติกเกอร์ ธีม อิโมจิ หรือเมโลดี จำนวน 4 เซ็ต หรือ 4 เพลงในหนึ่งวัน จำกัด 1 ผู้ใช้งาน 1 สิทธิต่อ 1 วัน (จำกัดสิทธิสำหรับ LINE STICKERS 925 ผู้ใช้งานต่อวัน และ LINE MELODY 250 ผู้ใช้งานต่อวัน)- ตั้งแต่ 26 ธ.ค.65-5 ม.ค.66 ลดราคาสติกเกอร์รับเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่จำนวน 20 เซ็ตใหม่ ในราคาสุดพิเศษเพียง 17 บาทตอนนี้ LINE MELODY มีฟีเจอร์ Melody for You สามารถเลือกตั้งเพลงเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม อยากให้แฟน เพื่อน ครอบครัวก็สามารถเลือกให้แตกต่างกันได้เลยพลาดไม่ได้กับความสุขง่ายๆ มาในรูปแบบ “ของกิน” ไม่ว่าจะคาว หวาน อาหารมงคล เครื่องดื่ม ที่สามารถส่งตรงให้คนพิเศษได้ทุกโอกาส ปลายปีนี้เลยจัดเต็มกับแคมเปญ “LINE MAN ดีลข้ามปี ดีขั้นเทพ” จัดหนัก โปรคุ้ม ลดทั้งแอป กดเก็บโค้ดได้ทุกชั่วโมง รับส่วนลดได้ผ่าน 3 บริการหลักบน LINE MAN ได้แก่- ฉลองมื้อพิเศษกับบริการ FOOD DELIVERY กับร้านอาหารที่เยอะที่สุดกว่า 700,000 ร้านทั่วไทย พร้อมรับโปรโมชันพิเศษมากมาย เช่น จ่ายผ่าน e-payment ได้แล้วทุกร้าน และใช้โค้ดส่วนลดจากธนาคารต่างๆ ได้ทันที เก็บโค้ดลดเพิ่มได้ทุกชั่วโมง ลดสูงสุด 100 บาท และเมนูอาหารหน้าร้านลดสูงสุดถึง 60%- เลือกซื้อของฝากและของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าผักสด ผลไม้ อาหารแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่าน LINE MAN MART ร้านขายของออนไลน์ชอปอะไรก็มี รับส่วนลดสูงสุด 60%- ส่งต่อความสุขให้คนที่รักได้ง่ายๆ ผ่านเมสเซนเจอร์ส่วนตัวด้วยบริการ LINE MAN MESSENGER ส่งคุ้มทั่วไทย ประหยัด-สะดวก-อุ่นใจ ด้วยแพกเกจส่งคุ้ม ลดสูงสุด 80% ประหยัดสูงสุด 2,000 บาท* สำหรับลูกค้าใหม่หรือจะให้ง่ายที่สุด (และถูกใจผู้รับสุดๆ) กับวันนี้การโอนเงินสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการ “โอนเงิน” ให้เพื่อนบน LINE ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องขอเลขบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ เพียงมีบัญชีดิจิทัลกับ LINE BK ก็สามารถโอนเงินได้สะดวกมากขึ้น เช่นเดียวกับ Rabbit LINE Pay ที่มีปุ่ม “Send Money” สำหรับโอนเงินให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือครอบครัวคนสนิทที่เป็นเพื่อนบน LINE ก็ทำได้ง่ายๆ เช่นกัน