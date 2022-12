ดีป้า ผนึกกำลัง LINE MAN Wongnai เปิดตัว “ห้องเรียนร้านค้า"

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ดีป้า ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมอบองค์ความรู้และยกระดับทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ ดีป้า“สำหรับ ห้องเรียนร้านค้า LINE MAN Wongnai powered by depa ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ LINE MAN Wongnai จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการสามารถถอดบทเรียนความรู้และประสบการณ์จริงจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ LINE MAN Wongnai และเครือข่ายผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกรวบรวมไว้ใน LINE MAN Wongnai Merchant Center เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างทักษะที่จำเป็น ต่อยอดแนวทางการบริหารจัดการร้านค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ก่อนนำไปสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะถัดไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวนอกจากนี้ ดีป้า ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทยของ ดีป้า ในชื่อ TECHHUNT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาดิจิทัลโซลูชันไปใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถวางใจได้ว่า สินค้าและบริการดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่เลือกสรรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับราคาที่คุ้มค่า และตรงตามความต้องการอย่างแน่นอนยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย เรามีฐานข้อมูลร้านอาหารและร้านค้ารายเล็กมากกว่า 700,000 ร้าน และมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างดี โดยภายใต้ความร่วมมือกับ ดีป้า จึงได้เปิดห้องเรียนร้านค้า LINE MAN Wongnai powered by depa เพื่อเป็นพื้นที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการร้านค้าให้ดียิ่งขึ้น เรารวบรวมประสบการณ์และความรู้จากการให้บริการแพลตฟอร์มร้านอาหารมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ไว้ใน LINE MAN Wongnai Merchant Center เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ร้านค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสำหรับความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ LINE MAN Wongnai ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มและความสนใจในการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้นขณะที่ห้องเรียนร้านค้า LINE MAN Wongnai powered by depa จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ให้สามารถเข้าถึงความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น เคล็ดลับที่จำเป็นในการบริหารจัดการร้านจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ LINE MAN Wongnai ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย เช่น วิธีการตั้งราคาสินค้า การโปรโมทอาหารสำหรับคนต้นทุนน้อย การทำบัญชีฉบับง่าย การโปรโมทร้านค้าให้น่าสนใจ เป็นต้น ผ่านทาง LINE MAN Wongnai Merchant Center ในรูปแบบการนำเสนอที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเข้าถึงได้ฟรีที่https://www.lmwnmerchantcenter.com/line-man-classroom