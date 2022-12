Wow Gadget : OPPO, GARMIN, CASETiFY และ Nokia

Nokia - แท็บเล็ต Nokia T10 ใหม่ไซส์มินิ มีดีไซน์กะทัดรัดขนาด 8 นิ้ว จิ๋วแต่แจ๋ว เน้นพกพาสะดวก ตอบโจทย์เอนเตอร์เทนเมนต์ครบ ใช้ประชุมสายออนไลน์ และรองรับการโทร. มาพร้อมชิปเซ็ต Unisoc T606 และซีพียู Octa-core ประหยัดพลังงาน ความละเอียดกล้องหลัก 8MP มีระบบออโต้โฟกัส และมีไฟแฟลช LED และกล้องหน้า 2MP รองรับการใส่ซิม มาพร้อม Google Kids Space ทํางานร่วมกับ Family Link ช่วยควบคุมเวลาและจำกัดคอนเทนต์ที่เหมาะกับช่วงวัย ราคา 5,990 บาทOPPO - สเปกแรงขึ้นกับ OPPO A77s สมาร์ทโฟนที่ปล่อยอัปเดตซอฟแวร์เวอร์ชันใหม่และเพิ่มฟังก์ชัน Ram Expansion ได้มากกว่าเดิม เพิ่มหน่วยความจำได้อีก 8GB เพียงคลิก settings - about device - up to date - Download - Install และตั้งค่า settings - about device - RAM - Expand by 8GB สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวันด้วยแบตเตอรี่ 5,000mAh เสริมด้วยชาร์จไว 33W SUPERVOOC กล้องหลัก 50MP ขุมพลัง Qualcomm Snapdragon 680 ราคา 8,999 บาทGARMIN - จีพีเอส สมาร์ทวอทช์แบบมัลติสปอร์ต FENIX 7X Sapphire Solar สีเอ็กซ์คลูซีฟ เอาใจผู้สวมใส่ที่หลงใหลในความยูนีคด้วยสีพิเศษ Mineral Blue Titanium with Whitestone Band สีขาวสุดเรียบหรูเข้าได้กับทุกสไตล์ เสริมลุคธรรมดาให้ดูโดดเด่นในทันที ฟีเจอร์รองรับการผจญภัยทุกรูปแบบพร้อมโหมดการออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่มแบบบิลต์อินกว่า 40 โหมด เพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมแกร่งความทนทานและรอยขีดข่วนด้วยไทเทเนียมเคลือบ DLC ราคา 33,990 บาทCASETiFY - เคสมือถือ Pretty Guardian Sailor Moon x CASETiFY และอุปกรณ์เสริมไอทีที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่และเซเลบริตีทั่วโลก ยกทัพเซเลอร์มูนและเหล่าอัศวินเลเซอร์บุกเมืองไทยอีกครั้ง กับคอลเลกชันที่ 2 ของผลงานคอลแล็บยอดนิยมที่เคยขายดีแบบ Sold Out มาแล้วทั่วโลก ชวนเหล่าแฟนคลับซีรีส์อนิเมะสุดฮอตจากญี่ปุ่น มีให้เลือกทั้งรุ่น Apple, Samsung, Google และ iPhone 14 หลากหลายไอเท็ม ราคาเริ่มต้น 1,119-2,899 บาท