แรง ล้ำ ให้มากกว่า ครบกว่าขนาดนี้ไม่มีอีกแล้ว “True Gigatex Fiber Unlock TV 1 Gbps” เริ่มต้น 599 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังได้รับชมฟรี! ความบันเทิงระดับโลกจากแพกเกจทรูอันล็อกทีวีนาน 24 เดือน ให้เชียร์บอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรดฤดูกาล 22/23 รวมถึงกีฬาดังหนังฮอลลีวูด ซีรีส์จีน เกาหลี ไทย ละครฮิตติดกระแส การ์ตูนอนิเมะ และสารคดี วาไรตี้ บันเทิง ที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมใส่ใจดูแลลูกค้าแบบที่ปรึกษาตลอด 24 ชม.สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนรับสิทธิแพกเกจ True Gigatex Fiber Unlock TV 1 Gbps ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อเดือน จากปกติ 799 บาทต่อเดือน พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2565 นี้ รับชมแอปซีรีส์เอเชียชั้นนำ WeTV ระดับ VIP นาน 12 เดือนอีกด้วยเต็มอิ่มครบความสนุกทั้งครอบครัวกับแพกเกจ True Gigatex Fiber Unlock TV1 Gbps.*ที่มีให้เลือกหลากหลาย ดังนี้• กล่องทรูไอดีทีวี• รับชมแพกเกจทรูอันล็อกทีวีนาน 24 เดือนบนกล่องทรูไอดี หรือผ่านแอปทรูไอดี• ดูฟรีบอลพรีเมียร์ลีกแบบ Exclusive ได้ครบทุกคู่ทุกแมตช์ 1 ฤดูกาล• รับซิมทรูเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 4Mbps. No Limit (เพิ่มแพกเกจทรูมูฟเอช 59 บาทต่อเดือน อัปเกรดจาก 4Mbps. เป็น 8 Mbps.)• รับบริการกล้อง CCTV อัจฉริยะ 1 จุด• รับบริการ Mesh WiFi ขยายสัญญาณ 1 จุด• กล่องทรูไอดีทีวี• รับชมแพกเกจทรูอันล็อกทีวีนาน 24 เดือนบนกล่องทรูไอดี หรือผ่านแอปทรูไอดี• ดูฟรีบอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรดได้ 1 ทีมฤดูกาล 22/23• รับซิมทรูเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 4Mbps. No Limit (เพิ่มแพกเกจทรูมูฟเอช 59บาทต่อเดือน อัปเกรดจาก 4Mbps. เป็น 8 Mbps.)• รับบริการ Mesh WiFi ขยายสัญญาณ 1 จุด• กล่องทรูไอดีทีวี• รับชมแพกเกจทรูอันล็อกทีวีนาน 24 เดือนบนกล่องทรูไอดี หรือผ่านแอปทรูไอดี• ดูฟรีบอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรดได้ 1 ทีมฤดูกาล 22/23• รับซิมทรูเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 4Mbps. No Limit (เพิ่มแพกเกจทรูมูฟเอช 59 บาทต่อเดือน อัปเกรดจาก 4Mbps. เป็น 8 Mbps.)สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ รับสิทธิชม WeTV VIP นาน 12 เดือน*สัญญาบริการ 24 เดือนทุกแพกเกจสนใจสมัครแพกเกจทรูกิกะเทคไฟเบอร์โปร 1Gbps ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทรูและทรูช้อปทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม www.trueonline.com หรือโทร.0-2700-8080#TrueTogether #Trueonline #TrueGigatexFiber