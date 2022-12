ทรูออนไลน์สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เน็ตบ้านไฟเบอร์แรงสุด 10 Gbps!!!

กล่าวว่า "ด้วยความเข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่หลากหลาย รวมทั้งให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานเน็ตบ้านที่เร็วแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้ทรูออนไลน์ในฐานะผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ของไทยมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาสู่คนไทย และพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานใหม่ในวงการบรอดแบนด์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พร้อมเปิดให้บริการ True Gigatex Premium 10 Gbps. รายแรกในไทยพรีเมียมที่สุด ดูแลดีที่สุดภายใน 12 ชม. มาพร้อมระบบ AI proactive maintenance เพื่อสังเกตการณ์แก้ไขก่อนเกิดปัญหาติดขัด เจาะกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เน็ตบ้าน ไฟเบอร์ความเร็วแสง เทียบเท่ามาตรฐานโลก ประเดิมที่โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เป็นที่แรก ซึ่งให้บริการผ่านช่องสัญญาณแบนด์วิธระดับพรีเมียมเกรด ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้บริการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะสเปกเทพรุ่นพิเศษที่นำเข้ามาโดยตรง โดย True Gigatex Premium Technology 10Gbps XGS-PON WiFi6 Router ความเร็วเน็ต คุณภาพเร็วแรงเหนือระดับถึง 8Gbps. เมื่อผ่านสาย LAN ตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเชื่อมต่อแบบ Multi-devices, Multi-tasks, Professional use, Smart home solutions, AR/VR Entertainment, Heavy file download ระดับเทระไบต์ (Telebyte) สร้างมิติใหม่ของความเร็วเน็ตที่แรงกว่าถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วมาตรฐาน 1 Gbps. ยิ่งไปกว่านั้น ยังคุ้มค่าเหนือระดับทั้งคอนเทนต์ระดับโลกจากทรูวิชั่นส์ แพลทินัม เอชดี ลิขสิทธิ์เดียวในไทย พร้อมบอลพรีเมียร์ลีก ดูสดครบทุกแมตช์บนกล่องทรูไอดี และกล้อง CCTV อัจฉริยะพร้อม Cloud service บันทึกภาพย้อนหลังและซิมทรูเน็ตไม่อั้น ในราคาเพียง 4,999 บาท รวมทั้งยังมีแพกเกจพิเศษ แรง ล้ำ ครบคุ้ม รองรับการให้บริการที่ความเร็ว 2 Gbps. ซึ่งเป็นรายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,399 บาท"กล่าวว่า “ที่ MQDC เราให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ลูกบ้านในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกโครงการ รวมถึงเราทำงานร่วมกับองค์กรหรือแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ MQDC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ดังนั้น เราจึงเลือกทรูออนไลน์ ซึ่งเป็นเน็ตบ้านไฟเบอร์ที่ได้รับรางวัล World Branding Awards จากประเทศอังกฤษถึง 6 ปีซ้อน รวมถึงล่าสุดรางวัล “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2022-2023” และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายมาใช้ในโครงการ เรามั่นใจว่าทรูออนไลน์จะมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของลูกบ้านให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอน”ทั้งนี้ True Gigatex Premium 10 Gbps. พร้อมให้บริการแล้วที่โครงการหรูระดับลักชัวรี 9 โครงการ 12 อาคาร ได้แก่ Magnolias Ratchadamri, 185 Rajadamri, Ler Raffine, The Diplomat 39, IDEO Q Sukhumvit 36 อาคาร A B, Sindhorn Residence อาคาร A B, D.S.Tower I อาคาร 1A 1B , D.S.Tower II, The XXXIX 39สนใจสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมแพกเกจทรูกิกะเทคพรีเมียม10/10Gbps ใน 12 โครงการ ติดต่อฝ่ายขายประจำอาคารของทรู ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังมีแคมเปญพิเศษรองรับการให้บริการที่ความเร็ว 2 Gbps. ซึ่งเป็นรายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,399 บาท มาพร้อมอุปกรณ์รุ่นพิเศษ True Gigatex 2.5 Gbps WiFi6 Router พร้อมคอนเทนต์ลิขสิทธิ์แท้ระดับโลก ทรูวิชั่นส์นาวพรีเมียม กว่า 43 ช่องรายการชั้นนำจากในและต่างประเทศ ครบรสทุกความสนุกทั้ง บอลลีกยุโรป บีอินสปอร์ตส์ กีฬา Golf/Tennis/Snooker หนัง Warner TV/ Paramount TV ซีรีส์ สารคดี Animal Planet/ Discovery การ์ตูนจากไทยและต่างประเทศอีกมากมายสนใจสมัครแพกเกจทรูกิกะเทคไฟเบอร์ 2Gbps/500Mbps. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทรู และทรูช้อปทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม www.trueonline.com หรือโทร.0-2700-8080#TrueTogether #Trueonline #TrueGigatexFiber