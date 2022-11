ทรู เผยโฉม “ทรูสเฟียร์” ใหม่ ณ “โลตัส นอร์ธราชพฤกษ์” ดีไซน์โค้งกลม รายล้อมด้วยธรรมชาติ

สัมผัสประสบการณ์บริการเหนือระดับในแบบ First Class Service พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดหรู เอ็นจอยกับ True Black Welcome Set จากเครื่องดื่มแก้วโปรด ตลอด 365 วันได้ที่ TrueSphere 14 สาขา EmQuartier, Central World, Siam Paragon, Central Westgate, Happy and Healthy Bike Lane, Central Festival EastVille, Future Park Rangsit, The Mall Bangkapi, Mega Bangna, ICONSIAM, Central Phuket Floresta, Central Plaza Nakhonratchasima, BluportHuahin และ Lotus NorthRatchapruek สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@ : @truesphere