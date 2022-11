ทรูออนไลน์ประเดิมเน็ตบ้าน 10 Gbps ใน 9 โครงการหรู

นายพงศ์สิระ ปรุงสิน รักษาการผู้อำนวยการสายงานการพาณิชย์ทรูออนไลน์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความเข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่หลากหลาย รวมทั้งให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานเน็ตบ้านที่เร็วแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้ทรูออนไลน์ในฐานะผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ของไทย มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาสู่คนไทย และพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานใหม่ในวงการบรอดแบนด์อย่างต่อเนื่องล่าสุด พร้อมเปิดให้บริการ True Gigatex Premium 10 Gbps รายแรกในไทยพรีเมียมที่สุด ดูแลดีที่สุดภายใน 12 ชม. มาพร้อมระบบ AI proactive maintenance เพื่อสังเกตการณ์แก้ไขก่อนเกิดปัญหาติดขัด เจาะกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เน็ตบ้าน ไฟเบอร์ความเร็วแสง เทียบเท่ามาตรฐานโลกประเดิมที่โครงการ แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เป็นที่แรก ซึ่งให้บริการผ่านช่องสัญญาณแบนด์วิธระดับพรีเมียมเกรด ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้บริการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะสเปกเทพรุ่นพิเศษที่นำเข้ามาโดยตรง โดย True Gigatex Premium Technology 10Gbps XGS-PON WiFi6 Router ความเร็วเน็ต คุณภาพเร็วแรงเหนือระดับถึง 8Gbps เมื่อผ่านสาย LAN ตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเชื่อมต่อแบบ Multi-devices, Multi-tasks, Professional use, Smart home solutions, AR/VR Entertainment, ดาวน์โหลดไฟล์ระดับเทระไบต์ (Telebyte)สร้างมิติใหม่ของความเร็วเน็ตที่แรงกว่าถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วมาตรฐาน 1 Gbps พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกจากทรูวิชั่นส์ แพลทินัม เอชดี บอลพรีเมียร์ลีก บนกล่องทรูไอดี และกล้อง CCTVอัจฉริยะพร้อม Cloud Service บันทึกภาพย้อนหลังและซิมทรูเน็ตไม่อั้น ในราคาเพียง 4,999 บาทน ส.แสงรวี โฆสิตไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส งานแบรนด์องค์กร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ MQDC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงเลือกทรูออนไลน์มาใช้ในโครงการ และมั่นใจว่าทรูออนไลน์จะมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของลูกบ้านให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ True Gigatex Premium 10 Gbps พร้อมให้บริการแล้วที่โครงการหรูระดับลักชัวรี 9 โครงการ 12 อาคาร ได้แก่ Magnolias Ratchadamri, 185 Rajadamri, Ler Raffine, The Diplomat 39, IDEO Q Sukhumvit 36 อาคาร A B, Sindhorn Residence อาคาร A B, D.S.Tower I อาคาร 1A 1B , D.S.Tower II, The XXXIX 39