YouTube เปิดช่องครีเอเตอร์รับเงินสนับสนุนจากคนดูผ่าน Super Chat, Super Sticker และ Super Thanks

มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย และเวียดนาม กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยูทูปได้สนับสนุนเม็ดเงินให้แก่บรรดาครีเอเตอร์ทั่วโลกไปแล้วกว่า 1.7 ล้านล้านบาท ให้แก่ช่องยูทูปที่เข้าร่วมกับยูทูปพาร์ตเนอร์โปรแกรมที่เปิดทางให้สามารถสร้างรายได้จากคอนเทนต์ที่เผยแพร่ปัจจุบันแหล่งที่มาของรายได้ครีเอเตอร์บน YouTube แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 1.จากโฆษณา 2.ส่วนแบ่งรายได้จากผู้ชมที่เป็น YouTube Premium โดยคำนวณจากระยะเวลาในการรับชม และ 3.รายได้จากแฟนๆ หรือผู้ที่สนับสนุนช่องล่าสุด ยูทูป ประเทศไทย ได้เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ครีเอเตอร์จากฐานผู้ชมผ่านโปรแกรมสนับสนุนทั้ง Super Chat, Super Sticker และ Super Thanks เริ่มต้น 20-10,000 บาท ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมรายได้ให้แก่ครีเอเตอร์ในส่วนของรายได้จากกลุ่มที่ 3 พร้อมกับเอื้อประโยชน์ให้คนที่อยู่บนแพลตฟอร์มมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเบื้องต้น Super Chat และ Super Sticker จะเข้าไปสนับสนุนฐานครีเอเตอร์ที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่ง และวิดีโอพรีเมียร์ ที่จะช่วยให้ครีเอเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนเชื่อมโยงกับฐานผู้ติดตามได้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จากข้อความ และสติกเกอร์ที่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนในขณะที่ Super Thanks จะเป็นช่องทางสนับสนุนครีเอเตอร์ที่ไม่ถนัดในเรื่องของการไลฟ์ ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้สามารถซื้อ Super Thanks เพื่อสนับสนุนช่องได้ทันที และจะสร้างความแตกต่างในแง่ของข้อความที่คอมเมนต์ที่จะโดดเด่นขึ้นจากผู้ชมทั่วไปอย่างไรก็ตาม ระดับเงินสนับสนุนที่เปิดให้ผู้ชม และผู้ติดตามเลือกส่งข้อความ สติกเกอร์ผ่านไลฟ์ หรือขอบคุณผ่านหน้าจอรับชมวิดีโอจะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เลือกใช้งานทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ และ iOS ที่จะมีราคาแตกต่างกันทั้งนี้ เงื่อนไขของช่องยูทูปที่จะเข้าร่วมต้องเป็นพาร์ตเนอร์กับยูทูปในการสร้างรายได้ โดยมีข้อกำหนดอย่างมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คน จำนวนการรับชมมากกว่า 4,000 ชั่วโมง และอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป