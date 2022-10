AIS 5G x ZTE โชว์การแสดงสด ผสมผสาน Hologram

สำหรับการนำ เทคโนโลยี Hologram มาจัดแสดงในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง AIS และ ZTE ที่ในช่วงเริ่มให้บริการ 5G เคยระบุว่า จะนำคลื่นความถี่ 5G มาใช้เพื่อต่อยอดภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างความบันเทิง หรือ อีเวนต์ ที่สามารถนำการถ่ายทอดสดสามมิติมาใช้ในการจัดงานเบื้องหลังคือการนำ 5G เข้ามาช่วยทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูล มีความหน่วงต่ำ ส่งผลให้การนำเสนอภาพจาก Hologram เกิดขึ้นอย่างสมจริง ผู้ชมจะสามารถพบศิลปิน ที่ชื่นชอบได้แบบเรียลไทม์แม้อยู่ต่างสถานที่ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ AIS 5G x ZTE LIVE Hologram จะจัดแสดงต่อเนื่องจนถึง 30 พฤศจิกายน โดยผู้ที่สนใจ สามารถไปทดลองสัมผัสประสบการณ์ ถ่ายภาพคู่กับศิลปิน ทอม อิศรา ในรูปแบบ Hologram ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น.ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดง AIS 5G x ZTE MUSIC LIVE Hologram ON STAGE จาก ทอม อิศรา และวง Yes Indeed ในการเปิดตัว Hologram LIVE Show ด้วย พร้อมเปิดให้หน่วยงานธุรกิจ และองค์กรที่สนใจสามารถเข้ามาทดสอบใช้งานได้