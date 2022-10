ทรู คลิกไลฟ์จัดอบรม “EDUCATION FOR LEADERSHIP ยกระดับการศึกษาโรงเรียนเอกชน สู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน”

ทรู คลิกไลฟ์ เสริมแกร่งโรงเรียนเอกชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 เปิดมุมมองก้าวทันโลกดิจิทัลสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้บริหารและคุณครูกว่า 400 คนทั่วประเทศ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “EDUCATION FOR LEADERSHIP ยกระดับการศึกษาโรงเรียนเอกชน สู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน”ในวันที่โลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว “ระบบการศึกษา” ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องมีการเสริมแกร่งบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันในทุกด้าน....ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 หัวข้อ EDUCATION FOR LEADERSHIP ยกระดับการศึกษาโรงเรียนเอกชน สู่การเป็นผู้นำในทุกด้าน ที่นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 400 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมตลอด 2 วันอย่างเข้มข้น เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพให้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะทำงานด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ทรู คลิกไลฟ์ ดำเนินงานดูแลเรื่องการศึกษามาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว มีการปรับรูปแบบสื่อการเรียนการสอนทุกปีเพื่อก้าวทันต่อการศึกษาแห่งอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงโปรแกรมช่วยสอนของคุณครูที่มีการปรับให้ทันสมัยเข้าใจได้ง่าย ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของทางทรู คลิกไลฟ์ทั้งหมด และทรูพร้อมที่จะสร้าง ecosystem ทางการศึกษาเหมาะกับแต่ละโรงเรียน และสัญญาจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้ดียิ่งขึ้น โดยนึกถึงประโยชน์สูงสุด คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนของเรา”สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ยังได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามาร่วมเสวนาในการสร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 นำโดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki Thailand ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และครูโซ่ นายยอดหทัย รีศรีคำ เจ้าของศูนย์การเรียน KRUSO Happiness Learning Center ทั้งนี้ ยังได้วิทยากรรับเชิญพิเศษ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น มาให้ความรู้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนเด็กในยุคดิจิทัล รวมถึง อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่มาจัดเวิร์กชอปให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในหัวข้อ The Future of School Management เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จนอกจากนี้ ทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้เวิร์กชอปส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พร้อมอัปเดตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้จากหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ เพื่อร่วมยกระดับการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน ต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายหลังการอบรมในครั้งนี้ยังมีแผนให้ผู้บริหารและคุณครู ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย อัดแน่นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพิเศษในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดอีกด้วยทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์ ได้ที่ www.trueclicklife.com #TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้