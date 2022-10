“AIT” รั้งอันดับ 1 หลักสูตร MBA ในไทย 3 ปีซ้อน

QS จัดอันดับหลักสูตร MBA จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกรวมกว่า 300 หลักสูตร ครอบคลุมใน 47 ประเทศ หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในไทยคือหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จากการจัดอันดับโดย QS Global MBA Rankings 2023การจัดอันดับของ QS Global MBA Rankings 2023 ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัด 5 ประการ คือ การได้รับการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา ผลสัมฤทธิ์หลังจบการศึกษาโดยวัดจากการเป็นเจ้าของกิจการหรือการเป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา ความเป็นผู้นำทางความคิด รวมถึงหลักสูตรการศึกษาและการมีคณาจารย์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากการจัดอันดับในภาพรวมแล้ว หลักสูตร MBA AIT ยังครองอันดับที่ 7 ในเอเชียและอันดับที่ 72 ของโลกกล่าวว่าDr. Roger Levermore คณบดี School of Management (SOM) AIT กล่าวเพิ่มเติมDr. Roger Levermore กล่าวเสริมInterdisciplinary Program ของ School of Management (SOM) ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้รวมหลากหลายสาขาวิชา เช่น การบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) เศรษฐศาสตร์ การเงิน กลยุทธ์ การตลาด ภาวะความเป็นผู้นำ และรวมถึงการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อนในชีวิตจริง นอกจากนี้ สำนักวิชาการจัดการ School of Management(SOM) สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) ยังสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและใช้การเรียนรู้แบบโต้ตอบ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือการจัดการต่างๆ นอกจากนี้ AIT ยังตั้งเป้าหมายที่จะสร้างผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตขององค์กรในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลกต่อไป