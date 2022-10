Zoho One ครบรอบ 5 ขวบ เฮยอดผู้ใช้ตต่อเนื่อง

โซโห (Zoho) ฉลองแพลตฟอร์ม Zoho One ครบรอบห้าปี ระบุยอดผู้ใช้งานพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในตลาด Upmarket องค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50,000 แห่ง มั่นใจจุดขายแอปพลิเคชันหลากหลาย สามารถใช้งานเฉพาะทางได้ และเสริมสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพMr. Gibu Mathew รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ Zoho APAC กล่าวว่าระบบการทำงานแบบไซโลก่อให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วนในธุรกิจ ดังนั้น องค์กรที่มีการทำงานแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงสะท้อนให้เห็นถึงระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย และนี่คือวิธีการดำเนินงานของลูกค้า ซึ่งลูกค้า Zoho One เกือบครึ่งใช้แอปพลิเคชันของบริษัทอย่างน้อย 20 แอปพลิชันเชื่อมต่อกันในหลายแผนก ช่วยให้แผนกต่างๆ ในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น"เรายังสามารถใช้ Zoho One ในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งหมดว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจควรจะเป็นอย่างไร และเราจะยังคงเป็นผู้ช่วยปูทางให้แก่ธุรกิจต่างๆ ต่อไปในอนาคต"Zoho Corporation นั้นการันตีตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก สำหรับความสำเร็จของ Zoho One บริษัทระบุว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ กว่า 50,000 แห่งใน 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตลอดสองปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม Zoho One เติบโตขึ้น 150% โดย 37.5% ของลูกค้าใหม่มาจากธุรกิจระดับกลางและระดับองค์กร และลูกค้าที่ใช้งาน Zoho One ตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาได้ทำการอัปเกรดแผนการใช้งานเพิ่มขึ้น 92% ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตในครั้งนี้นอกจากนี้ตัวเลขเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากแอปพลิเคชันรุ่นเก่าและไปสู่โซลูชันแบบ End-to-end ที่ช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดองค์กร และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของตนได้สำหรับ Zoho One นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี 2560 โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นมีแอปพลิเคชันทั้งหมด 35 แอปพลิเคชัน ซึ่งขณะนี้ Zoho One เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจที่ครอบคลุมและสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดองค์กรได้ ประกอบไปด้วย 45 แอปพลิเคชันที่รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมด้วยการให้บริการแบบ End-to-end โดยมี ระบบ AI, Business Intelligence, การสื่อสารตามบริบทที่เกี่ยวข้อง และการค้นหาแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกด้านในองค์กร ตั้งแต่การขาย, การตลาด, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล"ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Zoho One ได้เพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ถึง 10 แอปพลิเคชัน รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมของลูกค้าในการปรับใช้และบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม" Zoho ระบุZoho One ถูกวางจุดขายเรื่องการประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลายและครบวงจรที่สุดในตลาด นำเสนอเครื่องมือที่สามารถใช้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ (แอปพลิเคชันด้านการตลาด การขาย และการสนับสนุน) การดำเนินการ (การเงิน การสรรหาบุคลากร และงานด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง) การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ชุดโปรแกรมออฟฟิศ อีเมล ประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล และการทำงานร่วมกัน) และการปรับแต่งโซลูชัน (แอปฯ ที่ใช้ Low Code และการพัฒนาไมโครเซอร์วิส และแอปฯ เพื่อผสานรวมการทำงานเข้าร่วมกัน) ซึ่ง Zoho One มีหลักในการดำเนินธุรกิจแบบคิดนอกกรอบ โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับองค์กรในการปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งเป็นความสามารถที่หาตัวจับยากในวงการขระเดียวกัน Zoho One ย้ำว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากชุดเครื่องมือภายในของบริษัทเอง ดังนั้นจึงเป็นแพลตฟอร์ม End-to-end ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง ด้วยการผสานรวมหลายร้อยแอปพลิเคชันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวแบบไร้รอยต่อจะช่วยให้ภายในบริษัทเกิดการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า การบัญชี ทรัพยากรบุคคล และแผนกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ Zoho One ยังนำบริบทมาสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้ขาย ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชันต่างๆ ในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย"ในสมัยก่อน การที่แพลตฟอร์มสามารถทำงานร่วมกันในระดับนี้ รวมถึงการทำให้ข้อมูลลื่นไหลไปได้อย่างราบรื่น และสร้างให้เกิดบริบทการทำงานเช่นนี้ได้นั้นต้องใช้การดำเนินงานด้านไอทีที่มีราคาแพงและยุ่งยาก โดยไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ Zoho สามารถช่วยให้ทำงานได้ทุกอย่างในที่เดียวแบบ End-to-end โดยธุรกิจจะได้เป็นเจ้าของและใช้งานเทคโนโลยี Stack ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Data Center กว่า 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย" Zoho ทิ้งท้ายสนนราคาของ Zoho One นั้นเริ่มต้นที่ 37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อพนักงานหนึ่งคน เมื่อซื้อ License ให้กับพนักงานทั้งองค์กร.