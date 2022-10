HMD ขายไทย Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนรักษ์โลกรุ่นแรก 16,990 บาท

เอชเอ็มดี (HMD) เคาะราคา Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนรักษ์โลกรุ่นแรกในไทย 16,990 บาท การันตีกล้องชัด 50MP กันสั่น OIS ชูนวัตกรรม PureView ภาพชัดเหนือระดับนายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของสมาร์ทโฟนโนเกียในประเทศไทย ที่มาพร้อมตัวตนใหม่ Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนระดับกลางตระกูล X ซีรีส์ ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลเป็นหลักเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ตัวเครื่อง ตลอดจนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่พยายามใช้กระดาษรีไซเคิลทดแทนพลาสติกและสารที่เป็นเคมี โดยเน้นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด"บนแนวคิด Play the long game “รักษ์โลก ช่วยกันดูแลให้โลกอยู่กับเราไปนานๆ เริ่มได้จากตัวเรา” เรายังคงดีเอ็นเอโนเกีย ด้านความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการใช้งาน ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ Love it. Trust it. Keep it. เพราะเชื่อว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ปัจจุบันผลกระทบทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกกระตุ้นผู้บริโภคให้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น HMD จึงขอมุ่งสนับสนุนผู้บริโภคใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ได้ยาวนานขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ลง และร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการคืนธรรมชาติสู่โลก ซึ่งสถิติจาก HMD ปี 2564 ที่ผ่านมาพบทั่วโลกมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึง 57.4 ล้านตัน"บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย (Nokia) สำหรับการเปิดตัว Nokia X30 5G ตระกูล X ซีรีส์ สมาร์ทโฟนระดับกลาง รักษ์โลกรุ่นแรกในไทย นั้นถูกโชว์จุดเด่นเรื่องประสบการณ์ถ่ายภาพด้วยนวัตกรรม PureView กล้องหลัก 50MP คมชัดทุกสภาวะแสง มาพร้อม Night Mode ถ่ายภาพกลางคืน 2.0 มี AI Portrait จับความละเอียดภาพแบบมืออาชีพ กันสั่น OIS ใส่เลนส์ Ultra-Wide 13MP กระจกนิรภัยสมาร์ทโฟนหน้าเลนส์ Gorilla Glass DX+ ทนทานต่อการขีดข่วน อัปเดต OS ใหม่นาน 3 ปี และอัปเดตระบบความปลอดภัยทุกเดือนนาน 3 ปี ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเป็นหลักเกือบทั้งหมด เฟรมอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100%นอกจากนี้ ฝาหลังตัวเครื่องทำจากพลาสติกรีไซเคิล 65% รวมถึงกล่องผลิตภัณฑ์เป็นกระดาษรีไซเคิลที่ FSC รับรอง 100% ขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถือเป็นการลุยตลาดสมาร์ทโฟนไทยโค้งสุดท้ายของปี หลังจากทที่ปล่อยฟีเจอร์โฟน และสมาร์ทโฟนเจาะตลาดระดับล่างถึงบนไปแล้วกว่า 8 รุ่นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาการเปิดตัว Nokia X30 5G ครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในโรดแมปกลยุทธ์บุกตลาดสมาร์ทโฟนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา HMD ได้ปล่อยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และฟีเจอร์โฟน เจาะตลาดในประเทศไทย โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งในระดับล่าง กลาง และบนไปแล้วกว่า 8 รุ่น ประกอบด้วยสมาร์ทโฟน Nokia G50, G21, C21, C2 Edition 2 แท็บเล็ตรุ่น Nokia T20 และฟีเจอร์โฟน 8210 4G / 5710 XpressAudio / 2660 Flip ที่ยังคงรักษาแชมป์ฟีเจอร์โฟนในไทย กับส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า 50%นายปริญญา พงษ์สิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวว่า นอกจากตัวตนใหม่ของ Nokia X30 5G ที่เกิดจากแนวคิดรักษ์โลกของตัวเครื่องเกือบทั้งหมด ประกอบด้วยเฟรมอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ฝาหลังตัวเครื่องจากพลาสติกรีไซเคิล 65% รวมถึงกล่องผลิตภัณฑ์เป็นกระดาษที่ FSC รับรอง 100% พร้อมกล่องกระดาษรีไซเคิล 94% และลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์เด่นตอบโจทย์ทุกสไตล์การถ่ายภาพด้วยกล้องหลังคู่เทคโนโลยี PureView ความละเอียด 50MP รูรับแสงกว้าง (f/1.9) รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS ผสานเลนส์ Ultra-Wide ความละเอียด 13MP รูรับแสงกว้าง(f/2.4) เก็บมุมกว้างถึง 123 องศา และกล้องเซลฟี่ความละเอียด 16MP รูรับแสงกว้าง (f/2.4)"ยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืน Night Mode 2.0 และ AI Portrait จับทุกความละเอียดในภาพระดับมืออาชีพ ดีไซน์ขนาดกล้องบาง 7.9 มม. พร้อมกระจกนิรภัยปกป้องเลนส์ Gorilla Glass DX+ ที่ป้องกันรอยขีดข่วนและช่วยให้แสงผ่านเข้าไปยังเลนส์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน GoPro Quik App ติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง ให้สามารถถ่ายภาพ ตัดต่อ หรือแก้ไขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา"นอกจากนี้ ยังมากับหน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาด 6.43 นิ้ว คมชัดระดับ FHD+ ความละเอียด 1080 x 2400 รองรับค่า รีเฟรชเรตระดับ 90Hz อัตราส่วน 20:9 ความสว่างสูงสุด 700 nits พร้อมกระจกนิรภัยปกป้องหน้าจอ Gorilla Glass Victus แข็งแกร่งทนทานต่อการขีดข่วน หรือแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม มิติตัวเครื่องขนาด 158.9 x 73.9 x 7.99 มม. ชูดีไซน์เรียบหรู ทันสมัยระดับพรีเมียม ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีคุณสมบัติป้องกันน้ำ-ฝุ่นมาตรฐาน IP67สมาร์ทโฟนรักษ์โลกยังมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือปลดล็อกใต้หน้าจอ (Under Display Fingerprint) สเปกการใช้งานที่ไหลลื่น ประมวลผลด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 695 5G จับคู่กับ RAM8GB + ROM 256GB พร้อมการใช้งานที่อึดทนได้ยาวนาน 2 วัน ต่อการชาร์จหนึ่งรอบ ด้วยแบตเตอรี่ความจุขนาด 4200 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 33W บนระบบปฏิบัติการ Android 12 การันตีอัปเดต OS ใหม่นาน 3 ปีเต็ม กระตุ้นผู้บริโภคให้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้ยาวนานมากขึ้น มุ่งลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์Nokia X30 5G สมาร์ทโฟนโนเกียรักษ์โลกรุ่นแรกในไทย มาพร้อมตัวเครื่องสี Cloudy Blue ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป