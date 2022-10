Wow Gadget : Samsung, Xiaomi Epson และ CASETiFY

CASETiFY - เคสหูฟัง Golden Transponder Snail 3D AirPods Pro Case เป็นผลจากความร่วมมือกับ "ONE PIECE" (วันพีช) ซีรีส์แอนิเมชันญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ผลงานชิ้นเอกการเขียนและวาดภาพประกอบโดย Eiichiro Oda ในคอลเลกชัน ‘ONE PIECE x CASETiFY’ ครั้งที่ 3 เพื่อต้อนรับการกลับมาของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุด "ONE PIECE FILM RED" ได้รับแรงบันดาลใจจากไอเท็มสะสมของ ONE PIECE อย่างไพ่และโมเดลพลาสติก ราคา 2,099 บาทEpson - เครื่องพิมพ์ฉลากสี ColorWorks C4050 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนรุ่น C3510 โดยมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore TFP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ให้สูงขึ้น สามารถควบคุมการพ่นหมึกได้อย่างแม่นยำ พิมพ์ภาพที่มีความละเอียดสูงสุดได้ถึง 1200 x 1200 dpi มีฟังก์ชันการจับคู่สีเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการที่สุดแม้พิมพ์ฉลากที่มีความซับซ้อน รองรับการพิมพ์บนวัสดุได้หลากหลาย ราคาตามโซลูชันXiaomi - สมาร์ทโฟนกล้องความละเอียดสูง 108MP ราคาใหม่ Redmi Note 11S มาพร้อมข้อดีของการถ่ายภาพด้วยกล้องความละเอียดสูง 108MP ให้ผู้ใช้งานได้ภาพที่มีรายละเอียดที่คมชัดกว่า และยังสามารถได้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่สำหรับปรับแต่งหรือพิมพ์ จอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 6.43 นิ้ว ความละเอียด FHD+ อัตราการแสดงผล 90Hz ทำงานบนชิปเซ็ต MediaTek Helio G96 แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับการชาร์จเร็ว 33W ทำให้ชาร์จได้เต็มภายในเวลา 58 นาที รุ่นความจุใหม่ขนาด 6GB+128GB ราคา 7,999 บาทSamsung - เกมมิ่งมอนิเตอร์สุดล้ำแห่งยุค Odyssey Ark ขนาด 55 นิ้ว แบบโค้ง 1000R ขนาด 55 นิ้ว รูปทรงใหม่ล่าสุดในกลุ่มมอนิเตอร์ตระกูล Odyssey มาพร้อมกับค่าอัตรารีเฟรชหน้าจอที่ 165Hz และอัตราการตอบสนองพิกเซลจอที่ 1 มิลลิวินาที มาพร้อมกับ Cockpit Mode ใหม่ล่าสุดและระบบควบคุมสุดพิเศษอย่าง Ark Dial ที่จะมามอบประสบการณ์ขั้นสุดยอดให้ผู้ใช้ได้ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งการเล่นเกมที่ไม่มีใครเทียบได้ แสดงเฉดสีดำได้มากถึง 16,384 ระดับ เพิ่มความละเอียดการแสดงผลไปจนถึงระดับ 4K ได้ ราคา 99,000 บาท