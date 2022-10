ไมโครซอฟท์แจ้งเกิด Azure Arc พร้อมใช้ในไทย

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Azure Arc พร้อมนำบริการคลาวด์จาก Azure ส่งตรงถึงมือลูกค้าไทยแล้ววันนี้ ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่านายวสุพล ธารกกาญจน์ Microsoft Azure Business Group Director ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่าการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน แต่ก็เป็นโจทย์ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการตอบโจทย์ทางธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้สม่ำเสมอ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายจนทำให้ซับซ้อนสำหรับการบริหารจัดการ แต่ด้วย Azure Arc ไมโครซออฟท์พร้อมให้ทุกองค์กรได้ใช้ศักยภาพระดับโลกของบริการคลาวด์ยอดนิยมจาก Microsoft Azure มากมาย"ทั้งบริการฐานข้อมูล Database as service, การใช้งาน serverless cloud application as a service หรือการจัดการ container และ virtual machine บนโครงสร้าง IT พื้นฐานที่ลูกค้าเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ IT ภายใน ดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้าเอง, ระบบคลาวด์จากผู้ใมห้บริการในไทย เพื่อหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดให้กับองค์กร ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมในการขยายบริการ”ไมโครซอฟท์มองการเปิดตัวนี้เป็นการเดินหน้ากำหนดนิยามใหม่ของการทำธุรกิจแบบไฮบริด ด้วย Azure Arc บริการใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ที่นำบริการคลาวด์ที่เป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์ม Azure มาให้คนไทยเลือกใช้งานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมของลูกค้าหรือของพันธมิตรผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำในประเทศไทย เพื่อมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วจากการใช้งานโครงสร้าง IT พื้นฐานในประเทศไทย พร้อมทางเลือกในการรักษาข้อมูลให้อยู่ภายในองค์กรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด"ล่าสุด ทาง AIS ได้เปิดตัวบริการนี้ร่วมกันกับไมโครซอฟท์ไปเป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ชื่อ “AIS Cloud X” โดยลูกค้าที่สนใจใช้งานบริการคลาวด์ Azure ผ่าน Azure Arc สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการชั้นนำในไทย อย่าง AIS" ไมโครซอฟท์ ระบุในแถลงการณ์ความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์ในองค์กรเป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษที่ Azure Arc นําเสนอให้กับลูกค้า ความสามารถนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับขนาดระบบที่ใช้งานให้เป็นไปตามความต้องการจริงและโครงสร้างพื้นฐานที่เลือกใช้ จึงสามารถรองรับสถานการณ์ที่มีความต้องการผันผวนได้เป็นอย่างดี และจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Azure Arc ยังมอบความคล่องตัวในการนำระบบมาปรับใช้ด้วยการดำเนินการที่ใช้ Kubernetes ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าระบบ สำรองข้อมูล หรือคืนค่าเริ่มต้นได้ในเวลาอันสั้นนอกจากนี้ ลูกค้า Azure Arc ยังจะได้รับความสะดวกสบายด้วยกระบวนการแพตช์และอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลที่ทํางานในองค์กร โดยอัปเดตล่าสุดจาก Microsoft Container Registry จะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ ก่อนจะนำไปติดตั้งหรือปรับใช้ตามนโยบายที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ส่วนในด้านความปลอดภัย ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากศักยภาพในด้านนี้ของ Azure อย่างเต็มที่ โดยครอบคลุมถึงข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลอยู่ในภายในโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าเองด้วย ในระดับที่ไม่แตกต่างจากการใช้งานบนคลาวด์ Azure แบบเต็มตัว