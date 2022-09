ชไนเดอร์ อิเล็คทริค หนุนสวิตช์ไฟ 5.0 ครบเรื่องยั่งยืน-ดีไซน์-ปลอดภัย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มั่นใจ "สวิตช์ไฟ 5.0" คือความยั่งยืน ที่มากับดีไซน์และความปลอดภัย เดินหน้ากระตุ้นตลาดเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจ Home and Distributions ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่าคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU มีมติให้บรรดาสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาต่างๆ ทั่วภูมิภาคยุโรปต้องใช้อินเตอร์เฟซ USB type C ทั้งหมดภายในปี 2024 หวังผลในเรื่องของการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละปีมีมากถึง 11,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายชาร์จเคเบิลที่มีส่วนประกอบของพลาสติกและทองแดงจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบด้านปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทุกคนจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือโลก นอกเหนือไปจากการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ที่ชาร์จและสายเคเบิลเดียวกันระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องได้"AvatarOn A เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสวิตช์และเต้ารับที่ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นเจ้าแรกที่เพิ่ม USB Type C เพื่อรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ยังผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องมาเป็นอันดับแรก ได้รับมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ จัดทำมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยแม้ใช้งานเป็นเวลายาวนานแล้วก็ตาม"ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อว่า AvatarOn A มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นไม่เป็นรองใคร โดยเฉพาะสวิตช์ไฟมีรูปลักษณ์สะดุดตา ประณีต และใส่ใจในทุกรายละเอียด ผสานกับการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ครบถ้วน ทั้งความสวยล้ำ รับกับการใช้งานในยุค 5G ด้วยหน้าสวิตช์ที่เรียบ ทันสมัย ไม่มีขอบ จึงกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวไปกับผนังห้องทั้งนี้ เพื่อให้รับกับสไตล์การแต่งห้องในทุกการออกแบบ สวิตช์ไฟจึงมีสีให้เลือกถึง 3 สี ขาว ดำ และเทา เปิดจินตนาการมากขึ้นให้สามารถจับคู่สีได้อย่างเต็มที่ จะเป็นขาว-ดำ เทา-ดำ หรือไล่เป็นเฉดสีขาว-เทา-ดำ เพื่อง่ายต่อการจดจำของตำแหน่งดวงไฟ หรือจะเลือกเป็นสีเดียวตลอดก็ไม่ขัดตามแต่รสนิยมการแต่งห้อง โดยหน้าสวิตช์มีขนาดความกว้างให้เลือก 3 ขนาด ให้สัมผัสที่นุ่มนวล ทั้งยังทะลุกรอบไปอีกด้วยการออกแบบให้สามารถติดตั้งสวิตช์ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ความถนัดและรสนิยมของผู้ใช้งานขณะที่ฟังก์ชั่นการใช้งานครบตอบทุกโจทย์วิถีคนรุ่นใหม่ นอกจากมีเต้ารับ USB ทั้ง type A และ type C ยังมีโมดูล VDI โมดูลไฟหรี่ ปุ่มกดฉุกเฉิน และ โมดูลฝาครอบเพื่อความปลอดภัยขนาดต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยสามารถเลือกจับคู่ประเภทของสวิตช์และเต้ารับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การจับคู่ระหว่างโมดูลชาร์จ USB กับปุ่มไฟหรี่ในห้องนอน โดยใน 1 เต้าสามารถใส่ได้สูงสุดถึง 3 โมดูล ด้วยการออกแบบภายในที่ไม่เหมือนใคร มีการขยายระยะห่างระหว่างจุดสัมผัสภายในสวิตช์ เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงแบบเฉียบพลันล่าสุด ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปีแรก AvatarOn A สามารถคว้ารางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในสาขา Best Home Solution Influencer Campaign จากงาน Thailand Influencer Awards 2021 พลิกโฉมวงการสวิตช์ไฟ สำหรับบ้านและที่พักอาศัยยุคใหม่ได้"AvatarOn A ไม่เพียงเน้นความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ฉีกกรอบสวิตช์ไฟและเต้ารับแบบเดิมๆ แต่สิ่งที่ภูมิใจยิ่งกว่าการได้รับรางวัลนี้คือ การทำให้ผู้บริโภคสามารถมีทางเลือกในการออกแบบสวิตช์ไฟ และเต้ารับ ได้ด้วยตัวเอง ตามสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบ ด้วยความง่ายแบบ plug and play และยังมีส่วนช่วยโลกของเราให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจากการลดขยะจากสายชาร์ตเคเบิลที่มีส่วนประกอบของพลาสติกและทองแดงจำนวนมหาศาล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ AvatarOn A มาพร้อมกับมาตรฐาน Green Premium ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนของเรา มุ่งหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของวัสดุ และสารประกอบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นฮีโร่ในการกอบกู้โลกให้มีความยั่งยืนได้ Be #GreenHeroesforLife"ชไนเดอร์ อิเล็คทริคทิ้งท้ายว่า AvatarOn A เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาบนพื้นฐานความคิดที่ถือเอาผู้บริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกเป็นศูนย์กลาง อัดแน่นไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ในราคาที่จับต้องได้ ช่องทางการหาซื้อก็มีหลายช่องทาง เช่นร้านไฟฟ้าชั้นนำ ร้านวัสดุก่อสร้าง และช่องทางออนไลน์ เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็สั่งได้