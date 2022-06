ไปรษณีย์ปล่อย “คาราวานพี่ไปรฯ” โรดโชว์โปรโมชันส่ง EMS เริ่มต้น 19 บาท

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดกิจกรรมใหญ่ปล่อยขบวน “คาราวานพี่ไปรฯ” พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อโปรโมต “โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน” โดยขบวนคาราวานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มสตาร์ทจากไปรษณีย์กลางบางรัก ออกสู่ถนนเจริญกรุง มุ่งหน้าถนนสายเศรษฐกิจใจกลางเมืองสร้างสีสันให้ชาวสีลม สาทร ถนนจันทน์ และจังหวัดใหญ่ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และตรัง เพื่อตอกย้ำศักยภาพด้านเครือข่าย ตั้งแต่ First Mile จนถึง Last Mile ผ่านเจ้าหน้าที่นำจ่าย และ Pick Up Service รวมกว่า 1,000 คัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้แทนส่งความสุข สิ่งของ สินค้า ที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และธุรกิจสู่เส้นทางของความสำเร็จให้คนไทย“โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน ราคาพิเศษที่ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นตั้งใจมอบให้คนไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อช่วยแบ่งเบาต้นทุนค่าจัดส่งสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการ ราคาเริ่มต้น 25 บาท น้ำหนัก 20 กรัมในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ลดทุกพิกัดน้ำหนักสูงสุด 3 กิโลกรัม และราคาเริ่มต้น 19 บาท น้ำหนัก 20 กรัม ราคาสุดพิเศษนี้สำหรับใช้บริการในวันอาทิตย์ ลดทุกพิกัดน้ำหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าจัดส่งได้มากสุดถึง 50% จากราคาปกติ มาตรฐานการจัดส่งถึงไวภายใน 1-2 วัน ตรวจสอบสถานะได้ทุกขั้นตอนการจัดส่ง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ @Thailandpost ฟังก์ชัน TRACK&TRACE ตลอด 24 ชั่วโมง”ทั้งนี้ ขบวนคาราวานดังกล่าวยังได้งัดกิจกรรมสร้างความสนุก พร้อมของที่ระลึกจัดเต็มให้ประชาชนคนไทยที่ผ่านไปมาบริเวณนั้น รวมทั้งโปรโมตโปรคุ้ม EMS ลดทุกวันราคาพิเศษทุกวัน ซึ่งสามารถใช้ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ไทย และร้านไปรษณีย์อนุญาตทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th