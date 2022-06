"เน็ตเบย์" ถือหุ้น "เทคคอนส์บิส" สัดส่วน 15% ขยายฐานลูกค้าเกิน 100 องค์กร

เทคคอนส์บิส และ เน็ตเบย์ ออกแถลงการณ์ประกาศผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเน็ตเบย์จะเข้าถือหุ้นเทคคอนส์บิสในสัดส่วน 15% เพื่อขยายฐานลูกค้าเกิน 100 องค์กร ตั้งเป้าพัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านไอทีมานับ 10 ปีของ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด จึงมีความไว้วางใจในการร่วมลงทุนในครั้งนี้ โดยเข้าถือหุ้นบริษัท เทคคอนส์บิส ในสัดส่วน 15%"เรามองเห็นศักยภาพของบริษัท ที่เป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Paperless & Workflow และมีฐานลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำกว่า 100 องค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสในนำระบบ Workflow ภายใต้แบรนด์ Wolf by TechCons Biz เข้ามาพัฒนาต่อยอดกับแพลตฟอร์มดิจิทัล iBox อีกด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสหกรรมเทคโนโลยีต่อไป”สำหรับบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด และ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) การผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ ครั้งนี้จะต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัทให้มีความโดดเด่น รองรับการขยายตลาดใหม่ เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยผู้บริหารของทั้งสองบริษัทได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว ทั้งนายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด และ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ สมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น3 ปทุมวัน กรุงเทพฯนายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด กล่าวว่าขอขอบคุณบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าถือหุ้นของบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด โดยทั้งสองบริษัท จะมีการร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ คือ แพลตฟอร์มดิจิทัล iBox ของ เน็ตเบย์ และ ระบบ Paperless & Workflow ภายใต้แบรนด์ WOLF by TechCons Biz ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า และตลาดใหม่"ความร่วมมือในครั้งนึจึงถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้เทคคอนส์บิส ให้สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและไปถึงเป้าหมายอย่างการนำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการครบรอบ 11 ปีการก่อตั้งบริษัท เทคคอนส์บิส จำกัดในปีนี้”ปัจจุบัน บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด ได้เริ่มลงทุนขยายกิจการในพื้นที่ภูมิภาค โดยจัดตั้ง WOLF by TechCons Biz สาขาขอนแก่น เป็นศูนย์พัฒนา Research & Development Center (R&D Center) เป็นที่แรก การลงทุนในครั้งนี้ มีความตั้งใจเพื่อผลักดันให้บุคคลากรที่เรียนในสาขาด้านไอที/ดิจิทัล ที่มีความสามารถของแต่ละภูมิภาค ได้ทำงานตรงสายงานและอุตสาหกรรมที่ตัวเองได้เรียนมาภายในภูมิภาคของตนเอง โดยขณะนี้ ระบบ Paperless & Workflow ภายใต้แบรนด์ WOLF by TechCons Biz ถูกพัฒนามาจากศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center) แห่งนี้"ในอนาคตทางบริษัท เทคคอน ส์บิส จำกัด ยังได้มองไปถึงการลงทุนสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center) ในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย” ไพโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย.