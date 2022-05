AIS Fibre เพิ่มบริการ Wi-Fi อัจฉริยะ จัดลำดับการใช้งานภายในบ้าน

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมบรอดแบรนด์ของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล การที่จะทำงานในลักษณะนี้ได้ต้องเกิดจากความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริง และขีดความสามารถของทีมงานที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพาร์ตเนอร์ ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุด จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดมากว่า 2 ปี ผู้บริโภคต่างเริ่มคุ้นชิน ปรับตัว ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยมีเครื่องมือดิจิทัล โดยเฉพาะเครือข่ายบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นอีก 1 ปัจจัยหลักให้สามารถทำงาน เรียน และสนุกกับคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทีมวิศวกรของ AIS Fibre ได้ติดตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าและพบว่า มีบริการ 3 กลุ่ม ที่ลูกค้าใช้งานเป็นประจำและต่อเนื่อง ที่มีความต้องการในเรื่องความเร็วและความเสถียรของสัญญาณ Wi-Fi ต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานประกอบด้วย Game, Work & Learn Application และ Live & Streaming จึงเป็นที่มาของการทุ่มเท คิดค้น วิจัย นำ Artificial Intelligent หรือ AI และ Machine Learning เข้ามาพัฒนาใน Router ให้สามารถบริหารจัดการ data traffic แบ่งช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบแยกท่อพิเศษ ทั้งคำนวณการให้ลำดับความสำคัญในการเพิ่มสปีดความเร็วในการรับส่งข้อมูล และสามารถลดความหน่วง หรือ Latency ได้ถึง 50% อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานให้สมาชิกในบ้านที่แม้จะใช้บริการต่างกัน แต่จะได้คุณภาพบริการที่สุดยอดต่อเนื่องเสมอสำหรับ Wi-Fi อัจฉริยะนี้มาพร้อมกับ AI-powered Smart Router ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างมีฟังก์ชัน AI ช่วยคัดแยกประเภทข้อมูลบริการ เพื่อจัดลำดับการใช้งานที่สำคัญภายในบ้าน เพิ่มความเร็วหน่วยประมวลผล (Network Processor) ให้สามารถจัดสรรปริมาณการใช้งาน (offload Wi-Fi traffic) พร้อมกับเพิ่มอัตราความเร็วของการใช้งานให้กับแอปพลิเคชันที่ถูกระบุเป็นลำดับสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเร็วด้วยการผสานเทคโนโลยี Wi-Fi Slicing และ Wi-Fi Multimedia ที่เข้ามาช่วยลดค่าความหน่วง (Latency) ช่วยให้ไม่เกิดสัญญาณค้างหรือกระตุกในเบื้องต้น Wi-Fi อัจฉริยะสามารถบริหารแยกท่อการใช้งานครอบคลุมใน 3 กลุ่มบริการยอดนิยม ได้แก่1.Game Application ได้แก่ ROV, League of Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty, Dota 2, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, CSGO, Apex Legends, FIFA20 และ Mobile Legends2.Work & Learn Application ได้แก่ ZOOM, Microsoft Teams, Webex และ Google Meet3.Live & Streaming Application ได้แก่ YouTube, Facebook และ TikTokสำหรับแพกเกจ POWER4 Advance ที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์รองรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด AI-powered Smart Router ด้วยเน็ตบ้านความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลดสูงสุดถึง 1Gbps พร้อมทั้งซิมมือถือ AIS 5G กล่อง AIS PLAYBOX และ Content Package แบบครบครัน ในราคาสุดคุ้มโดยเปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจล่วงหน้าได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ค.65 และพร้อมเปิดสมัครทุกช่องทางได้ทั่วประเทศวันที่ 10 พ.ค.65 เป็นต้นไป