GrabThumbsUp กระหึ่ม 30 ร้านเดลิเวอรีแห่งปี รับตลาดฟูดเดลิเวอรีโตทะลุ 7.9 หมื่นล้านบาท

แกร็บฟู้ด ประกาศ 30 สุดยอดร้านเดลิเวอรีแห่งปี จัดรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2022 เพื่อยกนิ้วให้ 572 สุดยอดร้านอร่อยจากเสียงของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ มั่นใจธุรกิจฟูดเดลิเวอรี่ไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศจนโตทะลุ 7.9 หมื่นล้านบาทน ส.จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจฟูดเดลิเวอรีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับอิทธิพลของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าในปี 2565 นี้ธุรกิจฟูดเดลิเวอรีจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 7.9 หมื่นล้านบาท (ตามข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย)"นอกจากจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรีจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ผู้ประกอบการร้านอาหารก็หันมาให้ความสำคัญกับการปรับตัวทางธุรกิจโดยเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากจำนวนพาร์ตเนอร์ร้านอาหารของแกร็บฟู้ดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 800% (เปรียบเทียบจากช่วงสิ้นปี 2562 จนถึงปี 2564) จนมีจำนวนมากกว่า 200,000 ร้านในปัจจุบัน”การประกาศรายชื่อ “30 สุดยอดร้านอาหารเดลิเวอรีแห่งปี” ของแกร็บฟู้ดถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์ด้านอาหาร โดยรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2022 เป็นครั้งแรกที่มีการการันตีความอร่อยยกนิ้วให้ร้านอาหารที่ขายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี การคัดเลือกร้านเด็ดทำจากกว่า 200,000 ร้านที่ขายบนแกร็บฟู้ด ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์สุดเข้มข้นในทุกมิติเกณฑ์จะครอบคลุมทั้งในด้านรสชาติอาหาร ชื่อเสียงและความนิยม ยอดสั่งอาหารเดลิเวอรี รวมถึงคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งยังต้องผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของแกร็บฟู้ด จนได้ 572 ร้านอาหารคุณภาพคับความอร่อยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติไปครองในปีนี้ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา แกร็บฟู้ด ได้ริเริ่มโครงการ #GrabThumbsUp หรือร้านอร่อยยกนิ้ว เพื่อการันตีความอร่อยให้ร้านอาหารคุณภาพและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ โดยได้คัดเลือกร้านอาหารจากทั่วประเทศที่ขายผ่านแกร็บฟู้ด โดยพิจารณาทั้งในด้านรสชาติความอร่อย ชื่อเสียงและความนิยม ตลอดจนจำนวนยอดสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารสตรีทฟูดไปจนถึงร้านชื่อดังระดับมิชลิน บิบ กูร์มองด์ (Michelin Bib Gourmand) จนได้กว่า 7,000 ร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ #GrabThumbsUp และได้รับการโปรโมตผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อตอกย้ำถึงคุณภาพและความอร่อยให้ผู้ใช้บริการ“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของโครงการ #GrabThumbsUp ไปอีกขั้น และตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้บริการมีให้ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของเรา ในปีนี้ แกร็บฟู้ดจึงได้จัดงานมอบรางวัล #GrabThumbsUp Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องและให้กำลังใจร้านอาหารเด็ดที่มีคุณภาพคับความอร่อยจากทั่วประเทศ โดยนอกจากจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาสุดเข้มข้นเพื่อการันตีความอร่อยยกนิ้วในมิติต่างๆ แล้ว ยังต้องได้เรตติ้งหรือคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 4.5 (จากคะแนนเต็ม 5) และต้องได้รับการรีวิวในเชิงบวกไม่ต่ำกว่า 100 เสียง พร้อมผ่านการพิจารณาตัดสินในขั้นสุดท้ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากแกร็บฟู้ดด้วย” น.ส.จันต์สุดา กล่าวเสริมในปีนี้ มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล #GrabThumbsUp Awards จำนวนทั้งสิ้น 572 ร้าน โดยมี 30 ร้านที่สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดร้านเดลิเวอรีแห่งปี” ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น รางวัลร้านอร่อยตามประเภทอาหาร ประกอบด้วยสุดยอดร้านอาหารสตรีทฟูด คือร้านแสงชัยโภชนา และร้านคั่วไก่ ไฮบริด เชียงใหม่ ขณะที่สุดยอดร้านยำ-ตำ คือ ร้านพระราม 9 ไก่ย่าง และร้านยำปูม้าเจ็ดยอด เชียงใหม่ขณะที่สุดยอดร้านอาหารไทย คือร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ด และเฮียตือ​ จิ้มเปรี้ยว เพชรบุรี ด้านสุดยอดร้านอาหารเกาหลี คือร้าน ChonSons สำหรับสุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่น คือร้าน Isao และร้านฟิน ซูชิ ระยอง โดยสุดยอดร้านอิตาเลียน คือร้าน Mozza by Cocotteสุดยอดร้านสายเนื้อ คือร้าน El Toro House และสุดยอดร้านกาแฟสเปเชียลตี คือร้าน Nana Coffee Roasters และร้าน Sri Brown cafe ด้านสุดยอดคาเฟ่-ของหวาน คือร้าน Tiengna Viennoiserie และร้าน W Cafe ขณะที่สุดยอดร้านอาหารเฮลตี้-มังสวิรัติ คือร้าน Plantifulสำหรับรางวัลไฮไลต์ประจำปี 2022 ประกอบด้วยสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมประจำภาค คือ ร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต ร้านบ้านอีสาน นครสวรรค์ ร้านสุกี้ช้างเผือก เชียงใหม่ และร้านแซ่บสะเดิด ขอนแก่น โดยสุดยอดร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปี คือร้านสุกี้ตี๋น้อย และร้านสาระดีดี​ SALADDขณะที่สุดยอดดาวรุ่ง GrabKitchen คือ ร้านเอลวิสสุกี้ ด้านสุดยอดนวัตกรรมกล่องบรรจุอาหาร คือร้านหงเปา สำหรับสุดยอดร้านเดลิเวอรีแบบไม่มีหน้าร้าน คือร้านเจริญแกง และสุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียล คือร้าน The Rolling Pinnสุดยอดร้าน Celebrity ขายดี คือร้านมาดามแม่ และสุดยอดร้านมิชลินไกด์ขายดี คือร้านก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ และร้านโกเบ๊นซ์ข้าวต้มแห้ง ภูเก็ต ส่วนร้านอร่อยสุดปัง by Pepsi คือร้านสมศักดิ์ปูอบ“แกร็บฟู้ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล #GrabThumpsUp Awards 2022 ที่พาร์ตเนอร์ทุกรายได้รับในปีนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้ทุกร้านยังคงรักษามาตรฐานความอร่อย พร้อมพัฒนาและยกระดับคุณภาพและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับความเชื่อมั่นและคะแนนเสียงที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ สำหรับในปีหน้า เราจะพัฒนามาตรฐานและกำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัลให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้รางวัล #GrabThumbsUp Awards เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และกลายเป็นจุดหมายของนักกินตัวยงที่ต้องการสัมผัสความอร่อยจนต้องยกนิ้วให้” น ส.จันต์สุดา กล่าวทิ้งท้าย