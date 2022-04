ลูกค้า 3BB GIGATV รับชม THE BATMAN ทาง HBO GO 18 เมษายนนี้

มอบความสุขให้ลูกค้าหลังสงกรานต์ด้วยภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์ ของ Warner Bros. Picturesที่เพิ่งลาโรงไปแบบสดๆ ร้อนๆ นำแสดงโดยที่หลายคนตั้งตารอ ในบทบาทนักสืบศาลเตี้ยแห่งเมืองก็อตแธม และอีกหนึ่งตัวตนของเขาก็คือ บรูซ เวย์น เศรษฐีผู้สันโดษ รับชมก่อนใครในวันจันทร์ที่นี้ ทางตั้งแต่เวลาเป็นต้นไป พร้อมเสียงพากย์ไทยต้นฉบับจากโรงภาพยนตร์เอาใจลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะเมื่อฆาตกรเล็งเป้าการฆาตกรรมต่อเนื่องอันโหดเหี้ยมไปที่บุคคลระดับสูงของเมืองก็อตแธม เบาะแสปริศนาทำให้สุดยอดนักสืบของโลกต้องบุกเข้าไปตามรอยในโลกใต้ดินของเหล่าอาชญากร แบทแมน จึงต้องออกโรงแก้แค้นเพียงลำพัง เมื่อหลักฐานเริ่มสาวไปถึงต้นตอและแผนการของวายร้ายปรากฏชัด แบทแมนจำต้องสานสัมพันธ์ครั้งใหม่พร้อมกับกระชากหน้ากากผู้กระทำผิด และนำความยุติธรรมกลับมาสู่เมืองก็อตแธมที่ถูกความฉ้อฉลกัดกินมาอย่างยาวนานให้ได้นอกจากนี้ ลูกค้า 3BB GIGATV ยังสามารถฟินกันแบบต่อเนื่องและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ Batman เรื่องอื่นๆ เช่น Batman v Superman: Dawn of Justice, The Dark Knight และ Zack Snyder’s Justice League ทาง HBO GO อีกด้วยสมัครเน็ตบ้านคุณภาพความเร็วระดับกิกะบิต เร็ว แรงต่อเนื่องจาก 3BB พร้อมรับประสบการณ์ของสุดยอดความบันเทิงจากหน้าจอในบ้านของคุณ ทั้ง HBO GO และ MONOMAX พร้อมช่องพรีเมียมอีกกว่า 30 ช่อง สมัคร 3BB GIGATV วันนี้ ที่ 3BB Shop ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสมัครง่ายๆ ผ่านแอป 3BB Member ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.3bb.co.th/3BBGIGATV หรือโทร.1530