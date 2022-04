กรมสรรพากร “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” ปรับตัวรับยุคดิจิทัล ก้าวทันโทรคมนาคมใหม่ ตัดริบบิ้นเดินหน้าเก็บภาษี "อี-เซอร์วิส" ประเดิม Facebook, Google, Youtube, Netflix

กรมสรรพากรปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหม่ (New Telco Market) ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป เช่น การส่งข้อความ การประชุมทางไกล การให้บริการคอนเทนต์ บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้ามาให้บริการ เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารทางเสียง (Voice Service) จากหลากหลายบริการ เช่น การโทรผ่าน Line, Facebook Messenger, Skype ซึ่งมีจำนวนการใช้งานแซงหน้าการใช้โทรศัพท์แบบเดิมไปไกลแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในการส่งข้อความ และการให้บริการคอนเทนต์ บริการยอดนิยมที่ใช้เทคโนโลยี OTT เป็นต้นว่า Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+, Disney Plus, HBO Now, Peacock, iTunes ซึ่งผู้ชมต้องใช้อุปกรณ์สื่อสตรีมมิ่ง เช่น Smart TV, Roku หรือคอนโซลเกมจึงจะดูเนื้อหาได้ ทั้งนี้ บริการจากผู้ประกอบการต่างชาติเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่ผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากนี้ เม็ดเงินโฆษณาที่หลั่งไหลเข้าสู่สื่อดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ปีที่ผ่านมามีมูลค่า 9,150 ล้านบาท (ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเจนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT) โดย 90% ของเงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นรายได้ของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) กูเกิล (Google) ยูทูบ (YouTube) และไลน์ (Line) ซึ่งสถานะในไทยเป็นเพียงสำนักงานสาขาที่รับแต่รายได้ ไม่ต้องรับภาระภาษีใดๆ ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2564 ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ให้บริการต่างประเทศ กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่มีรายได้ในประเทศไทย โดย พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติที่มีผลแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเสียหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดให้ใช้บังคับสำหรับรายรับหรือการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 ถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่า รัฐได้ปรับตัวได้อย่างก้าวทันต่อการเปลี่ยนของตลาดโทรคมนาคมใหม่ (New Telco Market) ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพูดคุยกับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อจัดทำระบบการจ่ายภาษีให้ง่ายที่สุด หลังกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีเวลาอีก 180 วัน ก่อนจะมีผลกับการเก็บภาษีจริงทั้งนี้ กรมสรรพากรประเมินว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีประเภทนี้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพราะต้องการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศที่ต้องเสียภาษี โดยขณะนี้มีประเทศที่บังคับใช้กฎหมายแล้วกว่า 60 ประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลียด้าน ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ภาษี e-Service เป็นการเรียกเก็บจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างชาติที่ให้บริการในไทย มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยมีการให้บริการออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้• แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ (E-Commerce)• แพลตฟอร์มโฆษณา เช่น Facebook หรือ Google• แพลตฟอร์มบริการออนไลน์จองที่พัก-โรงแรม ตั๋วเดินทาง เช่น Bookingดอทคอม, Agoda• แพลตฟอร์มตัวกลาง เช่น เรียกรถรับส่ง สั่งอาหาร• แพลตฟอร์มบริการออนไลน์ เช่น เกม ดูหนัง ฟังเพลง ระบบ Cloud ประชุมออนไลน์ Subscription และ Digital Content อื่นๆ เช่น App Store, Play Store, PlayStation Store, Netflix, Youtube, Spotify, Zoom หรือ Dropboxทั้งนี้ ผู้ให้บริการที่เข้าข่ายเสียภาษี e-Service จะต้องเข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ผ่านระบบ VES (VAT for Electronic Service) ซึ่งกรมสรรพากรได้อัปเดตรายชื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างชาติที่จดทะเบียนแล้ว โดยภาษี e-Service จะเป็นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างชาติเท่านั้นไม่กระทบผู้ค้าออนไลน์ที่ผ่านมา ผู้เล่นต่างชาติในตลาดโทรคมนาคมใหม่ (New Telco Market) ที่มีการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม พบว่ามีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่กฎหมายกำกับดูแลก้าวตามไม่ทัน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐกำกับได้แค่ผู้เล่นบางรายในตลาด เช่น เอไอเอส ทรู ดีแทค และ NT ทำให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้รับการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียม ลดอำนาจทางการตลาดที่เหนือผู้ประกอบการไทย